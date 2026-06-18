Prisión provisional para el hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé en Ponte Caldelas

Imagen del detenido. - GUARDIA CIVIL

VIGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra, plaza 3, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 43 años detenido a primera hora de este jueves tras agredir a su expareja en Ponte Caldelas y escaparse luego con el bebé de ambos, de poco más de un año, que fue hallado posteriormente sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral.

El hombre tenía dos requisitorias pendientes para ingresar en prisión por dos condenas anteriores (11 meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito familiar y 6 meses de cárcel por otro delito no especificado). Este jueves, además, fue sometido a un juicio rápido por conducir sin carné y, tras reconocer los hechos (es reincidente), ha sido condenado a otros 4 meses de prisión.

Así, la jueza de instrucción ha acordado su ingreso en prisión por estas causas y, al ingresar en la cárcel, ya no ha decretado la privación de libertad por lo que hizo el pasado martes a su expareja y al bebé, ya que considera que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. El hombre está investigado por maltrato habitual, por tres delitos de lesiones, por amenazas y por coacciones.

Con todo, la magistrada ha explicado en su auto que, en caso de salir de la cárcel, sí aprecia el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como de cometer delitos contra su expareja, por lo que ha solicitado al centro penitenciario que, si se le concede algún permiso, esa circunstancia sea comunicada.

De este modo, la jueza se reserva el derecho a adoptar otras medidas si saliese de prisión. Además, le ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con su pareja y su hijo mientras dure la tramitación de la causa.

AGRESIÓN A SU EXPAREJA Y RAPTO DEL BEBÉ

Según la investigación, el hombre agredió a su expareja el pasado martes por la tarde y, a continuación, huyó al monte con el bebé. En ese momento, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, con medios aéreos y terrestres, para localizarle y poner a salvo al niño.

Horas después, el bebé fue encontrado en buen estado al lado de la casa rectoral de Ponte Caldelas, donde lo había dejado el varón, que permaneció huido hasta que, en la mañana de este jueves, fue finalmente localizado.

Según informó la Guardia Civil, el sospechoso fue hallado pasadas las 8.00 horas en la finca de la vivienda de su expareja, donde fue detenido.

FELICITACIÓN SUBDELEGADO

El subdelegado el Gobierno en la provincia, Abel Losada, ha trasladado su felicitación y reconocimiento a la Guardia Civil por la detención del sospechoso, en un operativo "complejo" y que, afortunadamente, se saldó con el arresto y con el bebé sano y salvo.

Por otra parte, Losada ha remarcado que se trata de un nuevo caso de violencia de género, una "realidad inaceptable", y ha apelado a la sociedad para que mantenga una posición de "absoluta firmeza" en el rechazo a cualquier forma de violencia machista.

Finalmente, ha trasladado un mensaje a las mujeres víctimas: "No están solas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones y los recursos públicos están siempre para protegerlas y acompañarlas".