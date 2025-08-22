Prisión provisional para los tres detenidos por el asalto a un anciano al que agredieron y robaron en su casa de Vigo

Detenidas tres personas por asaltar la casa de un nonagenario para robarle en la parroquia de Coruxo, en Vigo. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del juzgado de instrucción 4 de Vigo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los tres hombres detenidos por su presunta implicación en un asalto a un anciano en su vivienda de la parroquia viguesa de Coruxo, donde lo agredieron para robarle.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los tres detenidos (arrestados este miércoles por la Policía Nacional) están investigados por robo en casa habitada, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, lesiones, estafa y hurto de uso de vehículo a motor.

La detención de los tres investigados se produjo en la mañana de este miércoles en una vivienda de Coruxo (la misma parroquia donde perpetraron el robo), en un operativo en el que participaron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando cuatro personas encapuchadas entraron al domicilio y amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo al anciano nonagenario, al que ataron a una silla y golpearon de forma violenta hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria con su clave.

Los ladrones huyeron del lugar con el botín y trataron de extraer, sin éxito, dinero de un cajero automático cercano. Tres días después, regresaron a las inmediaciones de la vivienda de la víctima para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.

Tras la detención de tres de los implicados, en el registro de la vivienda donde estaban la Policía intervino, entre otros efectos, dos armas de fuego simuladas, prendas de ropa utilizadas en los actos delictivos, caretas, dinero en efectivo y diverso material que podría estar relacionado con dos delitos cometidos en la provincia en la última semana y con otros delitos anteriores. La investigación sigue abierta.