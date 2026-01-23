Prisión para uno de los seis detenidos en el doble operativo antidroga del pasado miércoles en Ferrol

FERROL, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ferrol, plaza número 1, ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los seis detenidos en el marco de una doble operación contra el narcotráfico desarrollada en la mañana de este miércoles en la ciudad.

Para los otros cinco arrestados que han pasado a disposición judicial, el juez ha dictaminado la puesta en libertad.

No obstante, cuatro de ellos deberán comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Además, a dos de estos investigados se les ha retirado el pasaporte como medida cautelar. Todos los implicados están siendo investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.

La intervención se inició el pasado miércoles, cuando agentes de la Brigada de Estupefacientes de la Comisaría de Ferrol-Narón activaron dos dispositivos simultáneos para desmantelar varios puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

El primer operativo se ejecutó a primera hora de la mañana en una vivienda situada en la calle Pardiñas, inmediaciones de los propios juzgados. Los agentes detuvieron a los residentes e incautaron diverso material tras el registro del inmueble.

De forma paralela, otro despliegue policial tomó la zona de Porta Nova, en O Inferniño, donde se realizaron el resto de las detenciones y se decomisaron objetos de interés para la investigación.

El objetivo principal de esta doble operación, según fuentes policiales, era erradicar focos de venta directa.