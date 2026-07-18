A prisión tres detenidas en Vigo por varios robos de joyas y dinero en el interior de viviendas

Tres detenidas en Vigo por robos en el interior de viviendas. - POLICÍA NACIONAL DE VIGO

VIGO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido a tres mujeres como presuntas autoras de varios delitos de robo y hurto en interior de domicilio y pertenencia a grupo criminal organizado. La autoridad judicial ha enviado a prisión a las detenidas, "especializadas en robos en el interior de viviendas" --según los agentes-- y que sustrajeron joyas y dinero.

En el marco de un dispositivo de prevención de la delincuencia, los agentes localizaron el pasado martes, 14 de julio, a las tres mujeres en el interior de un edificio de viviendas situado en la zona de Torrecedeira. Los policías las reconocieron como presuntas responsables de diversos robos en viviendas que estaban siendo investigados en la ciudad.

Según ha detallado un comunicado oficial, en el momento de la intervención, las mujeres portaban dinero en efectivo, diversas joyas y varios útiles y herramientas presuntamente destinados a la apertura de puertas de viviendas, que llevaban ocultos entre su ropa interior.

El dispositivo de prevención de la delincuencia en el que ocurrió la detención estaba siendo desarrollado por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de la Brigada Local de Policía Judicial. A su vez, contaban con la colaboración del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores de vigilancia tanto uniformados como de paisano junto con el Grupo de UDEV-Robos.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación sobre varios robos en viviendas de similares características registrados en distintos puntos de la ciudad estaba siendo desarrollada por el Grupo UDEV Robos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela.

La presencia de las ahora detenidas, de nacionalidad extranjera, en la ciudad "coincidió con un aumento de este tipo de hechos delictivos", ha precisado la Policía. Como resultado de las pesquisas practicadas hasta el momento, a las detenidas se les atribuye su presunta participación en varios delitos de robo y hurto en interior de domicilio y pertenencia a grupo criminal organizado.

Las tres implicadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó su ingreso en prisión, si bien la investigación continúa abierta para el esclarecimiento de otros hechos de similares características "que puedan guardar relación con este grupo", según el comunicado.

Asimismo, los agentes trabajan en la identificación de la procedencia de las joyas y demás efectos intervenidos con el objetivo de localizar a sus legítimos propietarios y proceder, en su caso, a su devolución.