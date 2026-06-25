Un problema en el servicio de datos de Stellantis Vigo obliga a parar la producción durante varias horas este jueves

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

VIGO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa de la compañía automovilística Stellantis ha tenido que interrumpir su actividad durante varias horas en la mañana de este jueves debido a un problema en el servicio de la red de datos, que ha afectado a los sistemas informáticos y a la actividad productiva de la planta.

Según fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, por "causas ajenas" a la factoría, desde las 09.30 horas Stellantis Vigo ha registrado una interrupción de su servicio de red de datos, que no fue restablecido hasta las 15.00 horas.

Esto afectó a la actividad de la fábrica esta mañana, que ha estado parada. "La dirección de la planta ha estado en contacto permanente con la empresa suministradora", han subrayado las mismas fuentes, agradeciendo la disposición y la comprensión de todos los equipos de la empresa.

Sobre las 15.00 horas, la fábrica de Balaídos pudo volver a operar con normalidad, apuntan.

Todo ello en un día en el que el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT), Mariano Hoya, ha visitado las instalaciones de Stellantis Vigo, donde ha reivindicado el momento de "gran atracción" de inversiones extranjeras en el sector automovilístico que vive España gracias al "valor" que tienen los trabajadores.