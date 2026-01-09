La producción industrial cae un 2,2% en noviembre en Galicia

Archivo - Recipientes de kéfir en la fábrica de la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). La granja es una explotación ecológica, compuesta por 1.500 cabras y ubicada en el entorno natural de la Sierra de Guada - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice general de producción industrial (IPI) bajó un 2,2% el pasado mes de noviembre en Galicia en relación con el mismo mes de 2024, frente al incemento de la media del 1,8%, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en tasa anual, bajó un 13,6% la producción industrial en bienes de consumo duradero y un 11,7% en bienes de equipo, mientras que creció un 11,1% en bienes de consumo no duradero.

En el conjunto estatal, la producción industrial subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre.

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

El crecimiento de la producción industrial en noviembre de 2025 fue resultado de los ascensos registrados en la energía (+6,9%), los bienes intermedios (+2,7%) y los bienes de consumo no duradero (+0,2%). Por contra, los bienes de consumo duradero y los bienes de equipo recortaron la producción un 4,1% y un 0,7% interanual, respectivamente.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción se dieron en la confección de prendas de vestir (+15,2%) y en otras industrias extractivas (+11,4%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en noviembre se produjeron en la industria del cuero y del calzado (-16,3%), otras industrias manufactureras (-6,5%) y en la fabricación de vehículos de motor (-5,3%).

En los once primeros meses del año pasado, la producción industrial se ha incrementado un 1,1% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-9%) y el avance de la fabricación de otro material de transporte en un 5,1%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

NUEVE COMUNIDADES ELEVAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Nueve comunidades autónomas aumentaron el pasado mes de noviembre su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, especialmente Castilla y León (+12,8%) y Andalucía (+11%), únicas regiones con ascensos de dos dígitos.

Por su parte, ocho regiones registraron descensos en la producción, siendo los más pronunciados los de La Rioja (-8,4%), Asturias (-5,3%), Extremadura (-3,7%) y Navarra (-2,9%).

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE UN 1% MENSUAL

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).