La producción industrial en Galicia arranca el año creciendo un 1,9% por el empuje de la energía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) creció un 1,9% en enero en Galicia, en relación al mismo mes de 2025, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra contrasta con la registrada a nivel nacional, ya que en el total de España el IPI cayó un 2,7% en enero y pone fin a siete meses de ascensos.

De esta manera, la producción de bienes de consumo bajó en la Comunidad un 7,7% en enero, mientras que los bienes de equipo subieron un 2,8% y los intermedios, un 1,2%.

Sin embargo, la producción de energía se disparó un 9,2% el primer mes del año, en comparación con enero de 2025.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPI bajó un 2,7% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa casi seis puntos inferior a la de diciembre, según informa el INE. Con el descenso interanual de enero, la producción industrial pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 0,3% interanual en enero, tras el descenso del 0,3% registrado el mes previo.

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, moderando en dos puntos la caída del mes anterior.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1,5%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la caída mensual más pronunciada (-2,4%).