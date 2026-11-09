El profesorado de la concertada irá este martes a huelga ante los "incumplimientos" de la Xunta: "Nos están mintiendo"

Archivo - Sindicatos de la enseñanza concertada se concentran ante la Consellería para denunciar el "desamparo" del sector - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de la educación concertada gallega está llamado a participar este martes en una jornada de huelga total convocada por CC.OO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG ante los "incumplimientos" de la Consellería de Educación. "Desde un primer momento nos están mintiendo, no pedimos nada nuevo, sino lo que sí nos estaban pagando y ahora no quieren pagar", ha señalado este lunes en rueda de prensa Manolo Alonso, de SNEP.

Esta nueva convocatoria llega después de la huelga parcial celebrada el 9 de septiembre, primer día de vuelta a las aulas, y el paro total del 6 de octubre, cuyo seguimiento fue del 65%, según los sindicatos, y que estuvo acompañado por una manifestación que recorrió las calles de Santiago de Compostela. Con todo, han avanzado que se prevé una nueva jornada de huelga el próximo 15 de diciembre.

Según han detallado en rueda de prensa los representantes de los sindicatos, las reivindicaciones pasan por la convocatoria de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada, así como la apertura de "una negociación".

"Una cosa que no pasó y que tenía que pasar es la convocatoria de la Mesa Tripartita, pedimos esa convocatoria y que se abra una negociación, queremos un calendario de negociación que se nos prometió hace un año y por eso estamos aquí, porque no se cumplen las promesas", ha aseverado Jose Antonio Míguez, de UGT.

En esta línea, los sindicatos han recriminado al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que intente "enfrentar" al profesorado de la enseñanza concertada con los de la pública. "No reclamamos privilegios, sino que se nos escuche, se nos tenga en cuenta y se cumplan los compromisos que debería haber por parte de la Consellería porque nuestra situación laboral cada vez es peor y con menos medios", ha explicado la representante de USO, Inés García.

En este contexto, los representantes sindicales han detallado que este martes la jornada de huelga estará acompañada por dos manifestaciones, una en A Coruña y otra en Vigo. En concreto, la de Coruña saldrá de la Plaza de Pontevedra y llegará hasta el edificio administrativo de Monelos, y la Vigo comenzará en Plaza España y terminará en la Praza da Estrela --ambas a las 12.00 horas--.

"Queremos dejar constancia de que esto es un conflicto laboral y la Xunta pretende desviar la atención, se está incumpliendo un acuerdo firmado y publicado en el DOG, el PP es experto en ningunear los derechos de la clase trabajadora", ha añadido Chema Pita, de CC.OO.

SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, la Consellería ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga.

La normativa establece la presencia de la dirección o de un miembro del equipo directivo que la sustituya, junto con un subalterno o subalterna por cada centro educativo.

Así como la cobertura mínimo del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario.