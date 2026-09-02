Una protesta carga en Santiago contra la "reacción racista" ante la crisis de Ceuta: "Ninguna persona es ilegal"

Manifestación contra el racismo ante la crisis migratoria de Ceuta, en Santiago de Compostela, a 2 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas han participado este miércoles en una movilización en Santiago de Compostela, convocada por una veintena de asociaciones, en condena de la "reacción racista" ante la crisis migratoria de Ceuta y el "terrible incremento" de las acciones de este carácter en la ciudad autonómica.

"Ninguna persona es ilegal" o "Contra el racismo, antifascismo" son algunos de los lemas que han coreado los participantes de esta movilización, que ha recorrido esta tarde las calles del casco histórico desde la Praza de Cervantes hasta la Praza do Toural. Allí finalizó la protesta y se procedió a la lectura del manifiesto, que se acordó del más de centenar de personas fallecidas "a ambos lados de la frontera".

Esta manifestación tuvo lugar una hora antes de las convocatorias promovidas frente a ayuntamientos españoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), respaldadas principalmente por dirigentes de PP y Vox. Por su parte, esta movilización contra el racismo contó con el apoyo del BNG, Movemento Sumar Galicia y Compostela Aberta, además de entidades como el Foro Galego de Inmigración y SOS Racismo Galicia.

En la lectura del manifiesto, Aranxa Vicens, del Foro Galego de Inmigración, alertó del "crecimiento" de los discursos racistas en las redes sociales, que, según expuso, se tradujeron en acciones como el bloqueo a la ayuda de Cruz Roja. "Queremos reivindicar que migrar es un derecho humano reconocido", recalcó.

De este modo, las entidades convocantes piden que se detenga y se lleve ante la justicia a las personas que promueven estas "acciones violentas de tipo racista". "Son siempre delitos de odio y cabe que de forma clara las fuerzas del orden público los mismos y las personas que los cometen", exponen.

PIDEN QUE SE CUMPLAN LOS PROCESOS DE ASILO

Además, reclaman que las autoridades articulen una respuesta legal, que consista en "garantizar que se cumplan los procedimientos de asilo y los especificos de atención a menores", y recalcan que estos procesos son individuales. También exigen que las administraciones públicas dispongan "con la mayor celeridad" espacios dignos de acogida y que se garantice el trabajo de las ONGs "en condiciones de normalidad".

Por último, lamentan la "instrumentalización política por parte de los partidos políticos de derecha y ultraderecha" de la situación en Ceuta, "con discursos profundamente racistas", que, según exponen, "están detrás de las acciones violentas de los últimos días". Asimismo, acusan a estos mismos grupos de utilizar las concentraciones de la FEMP para "encubrir los discursos y acciones racistas e incluso medidas contrarias a la legalidad y profundamente insolidarias".