Protestas en Galicia en apoyo al pueblo ceutí: "Ceuta no se vende, se defiende"

Protesta en A Coruña en apoyo a Ceuta - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado en distintas localidades gallegas secundando la protesta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta.

Este ha sido el caso de la de A Coruña con una concentración en la plaza de María Pita, abarrotada de personas que acudieron al llamamiento y con presencia, entre otros, del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, entre otros dirigentes de la formación popular.

La secretaria xeral de esta formación, Paula Prado, ha participado en la de Santiago en apoyo al pueblo ceutí mientras que el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, ha comunicado su presencia en la de Ourense.

"DEFENDER EL TERRITORIO", PIDE RUEDA

"Aquí la gente no está por política, se equivocan los que entienden que esto va de ideología", ha asegurado Alfonso Rueda. "Ceuta es española", ha recalcado para incidir en que el Gobierno central "tiene que cambiar lo que está haciendo" ante una gestión "nefasta".

También ha pedido "defender un trozo de nuestro territorio" y ha asegurado que estas concentraciones deben de servir "como toque de atención".

Mientras, cuestionado por el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, ha aseverado que es "una demostración más de que se está mintiendo".

"Y de que se están defendiendo intereses que no son los que están defendiendo todos los que estamos aquí", ha remarcado también en declaraciones a los periodistas.

DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Las concentraciones han tenido lugar atendiendo a la convocatoria de la FEMP para mostrar la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con los ciudadanos ceutíes y con movilizaciones ante los consistorios.

En una plaza de María Pita abarrotada y con banderas de España, se han escuchado insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que se ha pedido que vaya a prisión, su dimisión y al que se ha tildado de 'ladrón', pero también de apoyo a Ceuta y a sus habitantes.

Ha sido tanto en la lectura de un manifiesto como parte de proclamas de los asistentes, así como algunos carteles. 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', 'invasores expulsión' o 'Ceuta no está sola' han sido algunas de las frases escuchadas, así como otras de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En otras ciudades, también se han secundado protestas como la de Ferrol con presencia de su alcalde, José Manuel Rey Varela, y miembros de la corporación y la participación, según el gobierno local, de unas 5.000 personas en la plaza de Armas.

PRESENCIA DE VOX

En las mismas, también han participado representantes de Vox, formación que anunció que se sumaba a las mismas frente a la "agresión" de Marruecos. Lo ha hecho participando en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, entre otras localidades.

"No están solos, cuentan con el respaldo de millones de españoles y con el compromiso total de Vox", han trasladado frente a lo que han calificado como una "invasión".