Pruebas de ADN exculpan al sospechoso del crimen de Judith en O Porriño y la jueza pide identificar a otros dos hombres

Archivo - Investigadores recogen pruebas en el lugar en el que apareció el cuerpo de Judith M.G. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, en el marco de la investigación por el asesinato de Judtih M.G. (cuyo cadáver fue encontrado en noviembre de 2023 oculto tras unos contenedores en O Porriño), han alejado las sospechas que recaían sobre el único detenido e investigado por estos hechos, Casimiro F., por lo que la jueza de la sección civil y de instrucción, plaza 3, del Tribunal de Instancia de O Porriño ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al no haber indicios suficientes contra este hombre.

El cuerpo de Judith, una mujer de 37 años vecina de Vigo y que ejercía la prostitución, fue encontrado por un transportista en noviembre de 2023, escondido en una zona de maleza, tras un pequeño muro y unos contenedores en el polígono industrial de As Gándaras. La autopsia confirmó que murió de forma violenta, por la acción combinada de dos mecanismos de asfixia: la sujección del cuello con las manos y la introducción de un paño en su boca.

Cinco meses después del hallazgo, fue detenido un hombre, Casimiro F., como supuesto autor del crimen y en base, fundamentalmente, al estudio del posicionamiento de los terminales móviles. Se daba la circunstancia de que el hombre estaba en prisión en el momento de la detención, cumpliendo condena por otros delitos (robos con intimidación y agresión sexual a mujeres).

En abril de 2025 el juzgado puso fin a la prisión provisional, a la espera del resultado de algunas diligencias, entre ellas los resultados de las pruebas de ADN (aunque el sospechoso continuó investigado por este crimen, y en prisión por las condenas anteriores).

"GIRO TOTAL"

En su auto de este jueves, la jueza instructora reconoce que el resultado de esos estudios de Toxicología han supuesto un "giro total" en la investigación. Así, según expone en su resolución, se había solicitado la identificación genética de restos de semen y otros restos biológicos hallados en el cuerpo de la víctima, su ropa y en el paño que tenía en la boca, para compararla con el perfil genético de Casimiro.

El resultado de los estudios refleja que solo se identificó ADN del investigado en los restos de semen que había en el paño encontrado en la boca de Judith, pero también evidenciaron que, en las muestras remitidas, había también otros perfiles genéticos, de dos varones, que los investigadores denominan A y B (no están identificados).

Así, el ADN del varón denominado A apareció en el pubis de Judith, en su ingle derecha, en varias prendas de ropa de la víctima, y en el paño que tenía en la boca. Pero lo que más llama la atención a la jueza es que el perfil de este hombre no identificado también estaba en restos de sangre que Judith tenía en las manos y en los restos bajo las uñas.

Mientras, el perfil genético del varón B ha aparecido debajo de las uñas de la fallecida, en la ropa, en la ingle, en el pubis, en las nalgas y en la vagina.

La jueza recuerda en este punto el resultado de la autopsia, que apunta una muerte violenta por asfixia, con evidencias de que el autor del crimen inmovilizó a Judith en el suelo o en una superficie similar, sujetándole los brazos con sus piernas y apretándole el cuello. Esta acción explicaría las lesiones de la mujer, que también tenía alguna herida defensiva.

"DUDA RAZONABLE"

A la vista de las últimas diligencias, la jueza señala que "no cabe duda" de que el investigado tuvo un encuentro sexual con la víctima, pero "existe una duda razonable" de que haya sido el causante de su muerte. Al respecto, expone que, aunque el paño de microfibra contenga su semen, no significa que él se lo metiera en la boca, y pudo ser que Judith lo tuviera entre sus pertenencias, y que el agresor lo emplease para asfixiarla.

"Si atendemos a la autopsia, existió en el momento de la agresión un forcejeo entre la víctima y el agresor, lo que explica la presencia de sangre de origen humano en las uñas de ambas manos. Dicha sangre se debe reputar a juicio de esta instructora como perteneciente al agresor de la víctima, con el que ésta se enfrentó cara a cara para evitar ser asfixiada, lo que implica que el titular de dicha sangre sea el principal autor de la muerte", señala la jueza, antes de recordar que los perfiles genéticos identificados en esa sangre (varones A y B) no son del investigado.

AVERIGUAR LA IDENTIDAD DE LOS OTROS DOS VARONES

Por ello, ha concluido, debe acordarse el sobreseimiento provisional de la causa, al no haber indicios suficientes de autoría respecto del único investigado (Casimiro F.).

En su auto, además, señala que "será necesario oficiar a la Guardia Civil para que se inicien actuaciones tendentes a la averiguación de la identidad de las personas con las que se corresponden los perfiles genéticos denominados Varón A y Varón B".

Una vez obtenidos los resultados, se procedería a la reapertura de la causa y a practicar nuevas imputaciones.