El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Ferrol - PSDEG

FERROL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha condenado todavía los ataques vandálicos y las "manifestaciones de violencia machista" registradas en las últimas horas, entre ellas las pintadas en la casa de la familia de Carmela Silva, número uno al Senado por Pontevedra, y las sufridas por una trabajadora de un mercado y por la sede socialista de Ponteareas (Pontevedra).

En un acto celebrado en las inmediaciones del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, en Ferrol, acompañado de cargos y candidatos socialistas a las elecciones generales del próximo domingo, Besteiro ha censurado que Feijóo todavía no condenase estos hechos y ha advertido de que "quienes insultan son tan responsables como los que después pintan los insultos en las paredes", en referencia a un discurso de odio que, a su juicio, alienta estas agresiones.

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha centrado buena parte de su discurso en la situación de los terrenos de Sánchez Aguilera, donde hace cuatro años se firmó un convenio para urbanizar un espacio en el que se prevé construir 400 viviendas públicas. "Sigue estando igual. Por la ineficacia, por la apatía, por el pasotismo de este gobierno del Partido Popular de Ferrol", ha criticado, antes de señalar que "lo que vemos aquí es una zona de aparcamiento público donde no se mueve ni una piedra".

APOYO A LA CIUDAD

El líder de los socialistas gallegos ha subrayado que el Gobierno de España "se volcó" con la ciudad y que la financiación estaba garantizada, por lo que ha responsabilizado al PP municipal de no haber desarrollado el proyecto. "Ese Feijóo, que quiere prometer ahora un millón de viviendas, es incapaz", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que 1.100 personas en Ferrol están solicitando alquiler social y una nueva vivienda pública.

Besteiro también ha anunciado que el PSOE pedirá al Ministerio de Defensa compensaciones por la ocupación de terrenos en la ciudad y que los inmuebles que salen a subasta se destinen a vivienda pública y asequible. En este sentido, ha reivindicado la apuesta del Gobierno central por Ferrol en ámbitos como la industria naval y la construcción de fragatas, frente a "aquel Ferrol abandonado" que, ha dicho, era "el Beirut de Galicia".

En el acto también ha intervenido la número uno de la lista del PSOE por A Coruña al Congreso, Obdulia Taboadela, quien ha defendido que "para el Partido Socialista, la vivienda es un derecho y no un negocio" y ha contrapuesto la "inacción" del PP con las políticas del Gobierno central en materia de salarios, pensiones y vivienda. Ha apelado a los indecisos a reflexionar sobre "cuál es el voto de utilidad para su bienestar" y ha situado al PSOE "a punto" del tercer escaño por la provincia.

HASTA 11.000 VIVIENDAS VACIAS

Por su parte, Julián Reina, número dos al Congreso, ha destacado que en la ciudad hay aproximadamente 11.000 viviendas vacías, cuya competencia es de la Xunta, y ha subrayado que "la única administración pública que hace una inversión importante", de 10 millones de euros, en vivienda pública y rehabilitación es el Gobierno central. Asimismo, ha avanzado que el PSOE quiere "blindar la vivienda como quinto pilar del Estado de bienestar".

Además, el número uno al Senado por A Coruña, Sindo Guinarte, ha condenado de forma "absoluta" las agresiones machistas y ha advertido de que un Gobierno de PP y Vox derogaría la ley de vivienda y el decreto de ayudas al alquiler avalado por la Diputación Permanente del Congreso, lo que supondría la desaparición de las zonas de mercado residencial tensionado que facilitan la contención de los alquileres en Galicia.

Besteiro ha cerrado su intervención mostrando su "absoluta confianza" en la victoria socialista el 29 de noviembre. "Hoy nosotros estamos por delante del Partido Popular. Hoy podemos decir claramente que el Partido Socialista va a ganar las elecciones", ha afirmado, y ha augurado una participación "muy por encima del 70%" ante la "movilización masiva" que, a su juicio, se está produciendo en Galicia. "Estamos muy cerca de gobernar cuatro años más", ha concluido.