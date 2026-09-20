El PSdeG acusa a Rueda de "privatizar" la atención a mayores y exige transparencia en el plan de residencias de la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de utilizar las residencias de mayores como "herramienta electoral" y de apostar por un modelo "privatizador".

Durante su participación este domingo en el XXXV Certame-Exposición de Gando Vacún de Carne de Pedrafita do Cebreiro, el líder del PSdeG ha contrapuesto el "modelo de macroresidencias que propone la Xunta" con el modelo público representado por la red de centros de atención a mayores de la Diputación de Lugo.

En su intervención, Besteiro ha puesto el foco en dos datos que, a su juicio, el presidente gallego debe explicar: de los 25 municipios seleccionados en el nuevo plan de la Xunta, 23 están gobernados por el Partido Popular, ha denunciado.

Ante esta situación, el portavoz parlamentario ha anunciado que los socialistas exigirán a la Xunta la publicación de los criterios técnicos utilizados para determinar qué ayuntamientos entran en el plan y cuáles quedan fuera.

Por otra parte, coincidiendo con el certamen en Pedrafita do Cebreiro, Besteiro ha reclamado al Gobierno gallego apoyo y compensaciones económicas para los ganaderos, con el fin de paliar el "sobreesfuerzo" que les están suponiendo las actuales restricciones sanitarias.