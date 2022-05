El PSdeG asegura que a Rueda le "cae la careta" al evidenciar que no quiere retirar a Jácome de la Alcaldía de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha asegurado que al presidente de la Xunta y próximo líder del PPdeG, Alfonso Rueda, le ha caído la "careta" al renunciar a acudir a una reunión con el Partido Socialista para dialogar sobre la retirada de Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía de Ourense.

El responsable de Organización de los socialistas gallegos se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios en un hotel de Santiago de Compostela, en el que habían convocado al Partido Popular para abordar este asunto. Con todo, los populares declinaron asistir al encuentro.

En el acto, al que han acudido tanto la secretaria local del PSOE de Ourense, Natalia González, como el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, Lage Tuñas ha sostenido que "el PP deja meridianamente claro que no hay voluntad de hablar ni de dialogar".

"Hoy ya no valen excusas", ha sentenciado antes de señalar que "Alfonso Rueda es el responsable de que el PP siga manteniendo en la Alcaldía de Ourense a un señor que avergüenza a la ciudadanía" por lo que "no se le puede pedir al PSdeG ningún tipo de responsabilidad".

Tras asegurar que "lo que menos le preocupa" al PP "son los intereses de los ourensanos", Lage se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que el PP decida dejar de darle su apoyo a Jácome", quien recientemente protagonizó un incidente con una sindicalista, a la que empujó.

"Al PP no le interesa en absoluto hablar de nada que no sea mantener al alcalde, el resto es un paripé que les genera incomodidad, pero no van a hacer nada por sacarlo de la Alcaldía", ha argumentado Lage, que ha recordado que los socialistas fueron la primera fuerza electoral en la ciudad y que, en aquel momento, Feijóo hizo alcalde de Ourense al candidato de la tercera lista en representación cuidada".

En aquel momento, ha apuntado, Feijóo "no aplicó la máxima que dice defender de que gobierne la lista más votada", un criterio que Rueda "está dispuesto a mantener" mostrándose "digno sucesor del Feijóo trilero, que actúa sin ningún tipo de escrúpulo".

"Le cayó la careta en 48 horas", ha afirmado, "y después de los fastos, de la publicidad y de la propaganda, después de encumbrar a Rueda como presidente de la Xunta, ya vemos que la forma de proceder es la misma". Su único objetivo, ha añadido, es que "no gobierne el PSOE".

"SIN NINGÚN TIPO DE CONDICIONANTE"

El responsable de Organización del PSdeG ha asegurado que su formación acudió al encuentro "sin ningún tipo de condicionante". "No le dijimos quien tiene que ser alcalde o alcaldesa, que cambios queremos en la Diputación, no pusimos nombres sobre la mesa", ha incidido para insistir en que lo único que hicieron fue "emplazar al PP a resolver la indignidad de Ourense, y su respuesta es la silla vacía".

Además, después de que en la jornada del martes el PPdeG ofreciese al secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, "un acuerdo global" para que gobierne la lista más votada pero descartase uno puntual ahora para Ourense, Lage ha sostenido que el PP "convierte a Ourense en una buena muestra para toda España" de la acción política de Feijóo, a quien ha calificado de "trilero político profesional".

Así, ha puesto como ejemplo el hecho de que, además de en Ourense, en Andalucía y en Castilla La Mancha, siendo el PSOE "primera fuerza", el PP no dudó en "aliarse con Vox para hacerse con el gobierno".

SIN "ALTURA DE MIRAS"

Sobre este asunto, la secretaria local del PSOE ourensano, Natalia González, ha acusado a los populares de "no tener altura de miras" y ha sostenido que se trata de un día "triste" para la ciudad. "Se hipoteca a la ciudad un año más con un gobierno bipartito con Jácome como alcalde y el PP de comparsa", ha censurado.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha incidido en que el PP es el "único responsable" de que Jácome Gobierne en Ourense. "Todo el mundo sabe que la posibilidad de darle un gobierno digno a la ciudad pasa por que al menos uno de los ediles del PP firmen una moción de censura que permita que la lista más votada gobierne en la ciudad", ha apuntado.