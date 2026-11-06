PSdeG, BNG y Frente Amplio critican que el Plan de Cobertura de la CSAG deje fuera del 'prime time' los debates

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSdeG, Frente Amplio y BNG han coincidido al criticar el horario de emisión de los debates electorales, al considerar que la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) los deja fuera del horario de máxima audiencia, tanto en la TVG, como en la Radio Galega. De hecho, los nacionalistas han llegado a registrar un recurso formal por esta cuestión.

Así lo han confirmado fuentes de las distintas formaciones a Europa Press después de la reunión celebrada en la tarde de este viernes, en la que la CSAG ha abordado su propuesta de cobertura de la campaña con las distintas formaciones políticas.

En concreto, el Plan de Cobertura de la CSAG para la campaña de las generales del próximo 29 de noviembre contempla dos debates entre PP, PSdeG, Frente Amplio y BNG. El primero de ellos, en la TVG, se celebrará el 16 de noviembre a las 9,30 horas, y volverá a ser emitido ese mismo día por la G2 a las 22,30 horas. En cuanto al de la Radio Galega, tiene como fecha prevista el día 23 en A Crónica 19H, y se sustanciará entre las 20,00 y las 21,00 horas.

Fuentes del PSdeG han explicado a Europa Press que han protestado por el horario de los debates toda vez que consideran que estos se deben emitir en horarios de máxima audiencia, pero que, lejos de ello, la CSAG opta por relegarlos en la parrilla.

Los socialistas critican que en la TVG se decida realizar el debate a las 9,30 horas, y en la Radio Galega, a las 20,00 horas, justo al contrario de sus respectivas franjas de máxima audiencia. También critican que se ofrezcan ya cerrados los bloques temáticos.

Además, la formación que lidera José Ramón Gómez Besteiro ha pedido a la CSAG que explique los criterios para la gestión de los comentarios en las redes sociales, unas explicaciones que consideran que no se le han llegado a aclarar.

RECURSO DEL BNG

Los nacionalistas, por su parte, han decidido presentar un recurso por la cuestión de los horarios de celebración de estos debates, que ven "claramente fuera del 'prime time' y "en horarios en los que el nivel de audiencia es muy bajo".

"Entendemos que no se cumple la misión de servicio público que tiene la TVG y la Radio Galega para trasladar a la sociedad las diferentes alternativas políticas del país", han señalado fuentes del BNG.

En esta misma línea, el Frente Amplio también ha criticado que se celebren en franjas que "no se corresponden con las de un servicio público". "La Corporación lo que pretende es esconder que existe una campaña electoral y evitar así que se conozcan las propuestas de las formaciones políticas, corroborando una vez más que están al servicio del PP y de una visión antipolítica del servicio público", han criticado.

Del mismo modo, han lamentado que los partidos políticos, según han denunciado, no tuvieron en esta reunión "la capacidad de sugerir mejoras acordes con el servicio público".

RECURSO DE VOX CONTRA EL PLAN

Vox, por su parte, ha articulado ya un recurso al plan de cobertura de los medios públicos gallegos. En concreto, solicita que se le reconozca la condición de grupo político significativo y se amplíe el tiempo de cobertura de la campaña en los distintos espacios, además de que se le incluya en entrevistas y debates.

Fuentes de la formación que lidera Santiago Abascal apuntan que el plan es "arbitrario y discriminatorio" (ponen el foco en Frente Amplio), e interpretan que "niega" a Vox "un tratamiento que le corresponde tanto por los resultados objetivos (especialmente el 5% en A Coruña y los precedentes de 2019) como por la doctrina consolidada de la Junta Electoral Central y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Además, Vox remarca que se trata de unas elecciones generales y recuerda que en las dos anteriores citas de esta índole superó los 3 millones de votos en España. "Siendo así es evidente que, contextualizando las elecciones, Vox debe considerarse un grupo político significativo también en Galicia", concluye.

EL PP ASEGURA QUE "CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES"

Enfrente, fuentes del PPdeG evitan polemizar sobre el plan de cobertura de los medios autonómicos y, consultadas por Europa Press, se han limitado a manifestar que la CSAG "cumple los requisitos legales y los repartos son escrupulosos con la legislación vigente".

"Lo que no puede ser es que algunos partidos políticos quieran ganar en los despachos lo que no son capaces de ganar en las urnas", zanjan.