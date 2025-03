El PSdeG carga contra la "compra de voluntades" del "caciquil" PP en la moción de Viveiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Lara Méndez ha cargado contra la "compra de voluntades" del PP en la moción de censura de este viernes en Viveiro (Lugo) para desbancar a María Loureiro (PSdeG) de la alcaldía. Acusa a los populares de una "política caciquil" que "instrumentaliza las instituciones para el bien del PP".

En la Comisión de Industria, Méndez ha iniciado su intervención con un agradecimiento a las muestras de pésame por la muerte de la que era alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, en estos "días duros", al tiempo que ha dicho que este viernes es "otro día triste para los socialistas de Galicia" por la moción de censura de Viveiro.

Posteriormente, en otra pregunta parlamentaria, la diputada Patricia Iglesias (PSdeG) ha tachado de "vergonzosa" la moción, que identifica con un "funcionamiento caciquil" de los populares para "llegar al poder a toda costa".

El diputado popular Rubén Lorenzo ha pedido la palabra en la comisión para reprobar que el término "caciquil" para referirse al PP "atenta" contra el "decoro" de su grupo, por lo que ha pedido la retirada de esa expresión.

Al respecto, la presidente de Comisión de Industria, la popular Cristina Sanz, ha recordado que "no hay diario de sesiones" en este órgano, si bien ha preguntado al Grupo Socialista si retira la expresión y ha pedido a todos los grupos "respetar" al resto. Los socialistas se han negado a esa retirada.

AYUDAS A ASOCIACIONES VECINALES

Así, Méndez ha preguntado a la Xunta por lo que tambén considera "compra de voluntades" y política "caciquil" en el reparto de ayudas a asociaciones vecinales.

En respuesta, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se ha quejado de que la diputada socialista está "faltando al respeto" a funcionarios y asesoría jurídica, entre otros, que tramitan esos expedientes. "Personalmente, no sé de lo que habla ni está intentando insinuar", se ha quejado.

Prieto considera que "no se puede consentir" estas palabras de Méndez, ya que las ayudas siguen "criterios objetivos y transparentes". "No tenemos nada que ocultar", ha dicho. "No intente mostrar una imagen totalmente distorsionada", ha espetado.

La directora xeral indica que la Xunta destinó casi 26 millones a proyectos de entidades vecinales desde la puesta en marcha del plan de acción comunitaria en 2016. Remarca que el año pasado se apoyó al 90% de los municipios gallegos, de "todos" los colores políticos.

Para este año se incrementa el presupuesto a 4 millones de euros, un millón más que en los anteriores ejercicios. La convocatoria de 2025 cerró el plazo hace dos semanas con 856 solicitudes, cien más que en el año pasado.