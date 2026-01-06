El PSdeG celebra el archivo de la causa contra el exalcalde de Ourense: "Es un día para reivindicar la justicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha celebrado este martes el archivo de la pieza de la operación Pokémon en la que se investigó al exalcalde socialista Francisco Rodríguez. "Hoy es un día para reivindicar la justicia y la dignidad. Fueron 13 largos años y mucho dolor detrás", han subrayado los socialistas gallegos.

Así lo han trasladado en una publicación en sus redes sociales, concretamente en su cuenta de X y de Facebook, donde han expresado públicamente "todo su apoyo, su respeto y su reconocimiento a quien fue sometido durante más de una década a un proceso que hoy determina su inocencia".

"Ninguna persona debería ver su honor, su vida personal y su trayectoria pública marcadas tanto tiempo sin fundamento", recoge la publicación, donde se han referido a "13 años de injusticia".

En este sentido, el Tribunal de Instancia de Ourense archivó la pieza de la operación Pokémon en la que se investigó al exalcalde socialista, a un edil del BNG, Fernando Varela, y al exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.

En concreto, en un acto con fecha de este cinco de enero, el magistrado de la plaza 1 de la Sección de Instrucción concluye que no hay indicios de que los investigados recibiesen "distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran favorecer a la mercantil Vendex".

"Ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados", explica el juez.