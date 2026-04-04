PSdeG denuncia que Galicia se enfrenta a los incendios de verano con una estrategia "caducada" y sin aprobar el Pladiga

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado que Galicia se enfrenta a los incendios de verano con una estrategia "caducada" y sin aprobar el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) cinco meses después de que acabase el plazo legal.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Dacosta respondió a las recientes declaraciones del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, donde reconoció que Galicia se enfrenta a incendios en "escenarios completamente nuevos y marcados por el cambio climático".

Al respecto, la socialista ha indicado que los expertos ya advirtieron que vendrían incendios de quinta y sexta generación, "fuera de toda capacidad de extinción". "Y la Xunta siguió apostando solo por un sistema de reacción. Llegan siempre tarde", ha subrayado.

Dacosta ha recordado que el Pladiga 2026 sin aprobarse pese a que la ley establece que debe estar publicado antes del 31 de octubre del año anterior. En este sentido, ha señalado que el pasado 23 de marzo la Xunta se limitó a presentar un borrador, pero la aprobación formal no llegó.

"Hablamos de cinco meses sin planificación actualizada. Y lo peor es que el propio borrador ya asume que van a arder hasta 29.200 hectáreas, frente a las 18.500 del plan anterior. No planifican y por lo tanto ya saben que esto irá a peor", ha remarcado.

Además, la diputada ha reclamado el cumplimiento del dictamen parlamentario de julio de 2018, aprobado por tres cuartas partes de la cámara tras la oleada de incendios de octubre de 2017 y el cual contenía 123 recomendaciones sobre prevención, extinción y ordenación forestal.

Por todo ello, Dacosta ha exigido al Ejecutivo autonómico prevención durante todo el año, órdenes y convocatorias dentro de plazo, dejar de descargar competencias en los ayuntamientos, aprobar el Pladiga cuando corresponde y poner en marcha los planes de ordenación de recursos forestales.

"El verano pasado ardieron 120.000 hectáreas. El incendio de Larouco fue el más grande de la historia de Galicia. Hubo 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones. Si la Xunta sigue fiando todo a la reacción y a la propaganda, estamos condenados a repetir el 2025 o incluso empeorarlo", ha concluido.