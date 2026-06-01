El PSdeG exige a Rueda explicar "por qué parece ya conocer la decisión del TSXG" sobre parques eólicos suspendidos

La portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Economía e Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que explique "por qué parece que ya conoce qué va a decidir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia" sobre 90 parques eólicos suspendidos después de que el Tribunal Supremo revocase una sentencia del TSXG de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico de Bustelo, entre Carballo y Coristanco, al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto.

Para la socialista, la sentencia del Supremo sobre el parque de Bustelo "no resuelve esos procedimientos", ya que, ha subrayado, "se refiere a una cuestión muy concreta relacionada con la fragmentación de los proyectos" y "va en línea de resoluciones anteriores".

En esta línea, ha expuesto que los procedimientos que siguen pendientes "tienen un fuerte componente ambiental" sobre lo que "no hay ni una sola sentencia del Supremo".

"¿Cómo sabe Rueda qué va a pasar con el TSXG? ¿Se ha convertido en magistrado de repente o está intentando hacer en Galicia lo mismo que otros dirigentes del PP que presumen de conocer decisiones judiciales antes de que se produzcan?", ha cuestionado, en referencia a las palabras del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en las que, cuestionado sobre cómo puede conocer por adelantado decisiones de los jueces señalaba que era "un 'truqui'" que no podía desvelar.

"¿Qué 'truqui' utiliza Rueda para anticipar ese desbloqueo eólico que a día de hoy todavía no existe?", ha insistido Iglesias, que también ha dicho que resulta "preocupante y sorprendente" el traslado "forzoso" de dos magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego.

"17 AÑOS SIN PLANIFICACIÓN"

En este contexto, la diputada socialista ha manifestado que "el verdadero problema" del sector eólico "no son los tribunales", sino los "17 años del Gobierno gallego del PP sin planificación energética".

"Seguimos con un plan de 1997. Casi 30 años después Galicia sigue sin planificación eólica adaptada a nuestra realidad ambiental, social y económica de nuestro país", ha relatado.

En este sentido, ha señalado las "14 modificaciones de la ley del sector eólico" a través de "la ley de medidas", lo que, a su juicio, muestra "improvisación y falta de planificación", además de "crear un caldo de cultivo de inseguridad jurídica sin precedentes".

Mientras, ha reivindicado que la posición del PSdeG pasa por "más energía eólica, terrestre y marina", pero "con un pacto de país, con planificación y seguridad jurídica", así como con "respeto ambiental y garantizando que la riqueza generada se quede en Galicia con control público 100%".