El PSdeG exige a la Xunta "sustituir de inmediato" al profesor que "falta" en un colegio de Melide

La diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia Silvia Longueira - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha instado a la Xunta "sustituir de inmediato" al docente que "falta" en el CEIP Mestre Pastor Barral de Melide, donde familiares y niños del colegio se concentran cada mañana a las puertas del centro y llevan tres días sin acudir a clase.

Para ello, los socialistas gallegos, según han informado en un comunicado, han registrado una proposición no de ley en el Parlamento Gallego para instar al Ejecutivo gallego a realizar esa "sustitución de inmediato".

"Es el primer colegio de Galicia que empieza el curso con las aulas vacías, y estamos a 12 de septiembre", ha avisado la diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia Silvia Longueira.

En este sentido, ha remarcado que "esto no va de Melide", sino de cómo empieza el curso en la escuela pública gallega. "Son 180 alumnos en un centro que es referencia en la comarca en integración escolar, con una comunidad educativa muy implicada y un trabajo excepcional con el alumnado con diversidad funcional", ha apuntado Longueira.

La diputada socialista ha afirmado que la "falta de ese profesor" hace que la dirección y otros tres docentes tengan que "repartirse la sustitución". "Esas horas salen de las horas de apoyo, y las familias denuncian, además, que el alumnado de tercero de Primaria queda sin tutor de referencia", ha asegurado el PSdeG.

"La Consellería respondió por dos vías y no dicen lo mismo. Primero, que el colegio tiene todo el profesorado que lle corresponde por catálogo, por la tipología del centro. Después, que al no haber alumnado de francés el centro tenía profesorado por encima del catálogo", han señalado los socialistas gallegos.

Ante esto, Longueira ha replicado que "o sobra o falta", pero las dos cosas a la vez "no puede ser". "Las familias de Melide no piden un favor, piden un profesor al que tienen derecho", ha remarcado Longueira.