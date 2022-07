El PSdeG pedirá en la Cámara recuperar la Tarxeta Básica y el PPdeG dice que ya se están implementando otras medidas

"La Xunta puede variar en el instrumento utilizado para combatir la pobreza, pero su compromiso es permanente", señala el PPdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, ha anunciado que el PSdeG llevará al próximo pleno de la Cámara gallega iniciativas para la protección de las personas más necesitadas y, en consecuencia, para que la Xunta recupere "de forma inmediata" la Tarxeta Básica. Por su parte, el PPdeG ha asegurado que ya está implementando otras medidas de protección.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, el portavoz de los socialistas en el Pazo do Hórreo ha argumentado que "no vale con decir que no hay alternativas" ya que se trata de una cuestión de "voluntad política".

En este sentido, ha explicado que la última liquidación trimestral de los presupuestos del Gobierno gallego, conocida la semana pasada, evidencia un incremento de 87 millones de euros adicionales sobre las previsiones iniciales. Todo ello mientras que, conforme ha denunciado, "de forma paralela, la Xunta, sin ningún tipo de solución de continuidad, elimina la Tarxeta Básica, y deja a más de 75.000 familias gallegas sin una ayuda crucial en este momento y que tuvo un coste de 31 millones de euros en el año 2021".

Por lo tanto, ha dicho, "el Gobierno gallego dispone de recursos" y "tiene que tener voluntad política para continuar con la protección de las personas desfavorecidas". Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que las medidas que está adoptando el Gobierno gallego vayan justo "en sentido contrario de lo que necesita la sociedad" y en una situación "muy compleja derivada, en primer lugar, de la pandemia y, en segundo lugar, de la invasión de Rusia a Ucrania".

Además, ha afirmado que, ya con carácter previo a esta situación, Galicia ya tenía, según los datos de 2020, un escenario "extraordinariamente preocupante", con un incremento de casi 40.000 personas en riesgo de pobreza severa y exclusión social con respecto al año anterior".

"Son más necesarias que nunca declaraciones y actuaciones de los gobiernos que den tranquilidad y protección a la población", ha incidido para reclamar a la Xunta que se sitúe a la "altura de las circunstancias" y recupere "de inmediato" la Tarxeta Básica.

Además, ha demandado celeridad a la hora de activar la puesta en marcha en Galicia de medidas que forma parte del escudo social y ha censurado que la Xunta publicite como "propia" una actuación que financia por completo el Gobierno del Estado como el bono alquiler joven.

"Venden lo que pagan otros y no hacen lo que depende de ellos", ha sentenciado al tiempo que ha advertido de que la supuesta gestión del Gobierno gallego "se reduce a un mero ejercicio contable" ya que "no desarrolla políticas para ayudar a los más necesitados".

POSTURA DEL PPDEG

Al respecto, el viceportavoz parlamentario del PPdeG Alberto Pazos ha insistido en que la Tarxeta Básica fue una medida que se puso en marcha atendiendo a las circunstancias de "enormes dificultades" registradas durante la pandemia pero que ahora se están implementando otras opciones como el Bono eléctrico.

"La Xunta algo debe de estar haciendo las cosas bien cuando las tasas de pobreza se sitúan por debajo de la media nacional, la de familias en graves carencias severas exactamente igual... Estamos acertando con los instrumentos", ha dicho.

"En todo caso, que los gallegos no tengan ninguna duda, la Xunta puede variar en el instrumento utilizado para combatir la pobreza, pero su compromiso para combatir la pobreza es permanente", ha subrayado.