El PSdeG pide "respeto" a la presunción de inocencia de Zapatero: "El 'quien pueda hacer, que haga' se consolida"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha mostrado el "respeto" de los socialistas gallegos por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido también respetar su presunción de inocencia, después de que la Audiencia Nacional le haya imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

En declaraciones a los medios, Bouza ha asegurado que con esta imputación "se está consolidando" el 'quien pueda hacer, que haga' pronunciado por el expresidente popular José María Aznar.

"Todo nuestro respeto al presidente Zapatero, a la presunción de inocencia y todo el respeto a la justicia", ha aseverado el parlamentario del PSdeG cuestionado por este asunto este martes en declaraciones en la Cámara, donde inicialmente estaba previsto que lo hiciese el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.

Además, Aitor Bouza ha recordado que en Galicia los socialistas saben bien de "lo necesaria que es la presunción de inocencia", apuntando que "este tipo de prácticas vienen de donde vienen y van adonde van".

"Y no nos podemos olvidar, el PP, que está presidido por una persona que paseaba con un narco alegremente, no nos va a dar lecciones al PSOE como está haciendo", ha zanjado.