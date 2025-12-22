El PSdeG reunirá el sábado 10 de enero al Comité Nacional para abordar las denuncias por acoso

1038283.1.260.149.20251222183053 Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la reunión de su Comité Nacional, a 15 de noviembre de 2025. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva del PSdeG ha convocado para el próximo 10 de enero, en Santiago, al Comité Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, para abordar la situación política, en un contexto marcado por la crisis interna surgida de las denuncias de acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, además de contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, por supuesto acoso laboral.

Así lo han acordado en una reunión celebrada este lunes en la sede de la rúa do Pino, en Santiago de Compostela. Según han trasladado los socialistas en un comunicado, este Comité marcará el inicio del año político de la organización y pretende servir también para definir un calendario de acciones de cara a las elecciones municipales de 2027.

En todo caso, uno de los asuntos que se abordarán será el análisis de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral que han trascendido en los últimos días, así como las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

En este contexto, la dirección del PSdeG ha subrayado que considera necesario tratar esta cuestión en el máximo órgano entre congresos, "con toda la información disponible y desde el respeto a los procedimientos internos y a las garantías que deben regir en situaciones de esta naturaleza", ha añadido, "poniendo siempre en el centro la protección de las víctimas".

Por último, los socialistas gallegos han explicado que, una vez celebrado el Comité Nacional Extraordinario, el partido informará de los acuerdos que se adopten.