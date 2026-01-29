El PSdeG de Santiago insta a Sanmartín a activar un Banco Municipal de Vivienda y a reclamar a la Xunta un Banco gallego

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, en rueda de prensa - PSOE DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha reclamado la creación inmediata de un banco público municipal de vivienda en Santiago de Compostela y ha instado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a exigir a la Xunta la puesta en marcha de un banco público gallego de alquiler como respuesta urgente a la crisis de acceso a la vivienda.

Bouza ha advertido de que la situación actual no admite más demoras ni excusas entre administraciones y ha denunciado la falta de acción institucional. "Hablamos de un problema tanto de ámbito municipal como de ámbito autonómico, que es el tema de la vivienda", ha señalado.

El diputado socialista ha criticado la falta de apoyo del PP y BNG a las propuestas socialistas en el Parlamento para movilizar la vivienda vacía. Desde el PSdeG se han mostrado sorprendidos "no por la actitud no del PP", al considerar que "es la de siempre", sino del BNG al no apoyar la propuesta.

Bouza ha asegurado que la creación de un banco público de vivienda vacía figura en el propio programa electoral con el que Goretti Sanmarín se presentó a las elecciones municipales, en el que "ponía claramente exigir a la Xunta la creación de un banco gallego de vivienda con el objetivo de administrar y gestionar las viviendas vacías para ponerlas en alquiler a precios accesibles". Por ello, ha puesto en cuestión la coherencia del grupo municipal del BNG.

En el ámbito local, Bouza ha puesto el foco en la responsabilidad directa del Ayuntamiento para actuar de inmediato. "Lo que queremos hoy es reclamar a la alcaidesa que, en el ámbito local, se haga ese banco público municipal, como se está haciendo en otros ayuntamientos como Lugo", ha señalado.

En el ámbito autonómico, el diputado socialista ha cargado contra la política de la Xunta de Rueda y del PP en materia de vivienda, citando el programa Fogar Vivo. "De más de 500.000 viviendas vacías en Galicia, este programa movió supuestamente ayudas a 239. Esta es la política de la Xunta para movilizar la vivienda vacía. Esto es una auténtica vergüenza", ha denunciado.

"En Santiago de Compostela la demanda aumentó un 45% en solo doce meses", ha explicado, mientras que "a nivel gallego la cifra supera ya las 28.400 personas frente a las 22.000 que había hace escasos meses".

Unos datos que, a su juicio, evidencia que "está muy bien anunciar vivienda pública, pero estos registros demuestran que no va a ser suficiente con la política que hace la Xunta".

El PSdeG reclama así la creación de un banco público municipal de alquiler en Santiago y se exige a la alcaldesa que cumpla su compromiso electoral reclamando a la Xunta la puesta en marcha de un banco público gallego de vivienda. "Queremos hacerlo ahora, porque a día de hoy no tenemos vivienda pública y porque las viviendas que se empiecen a constrir no van a estar para ya", ha concluido.