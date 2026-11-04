El PSOE de Lugo acusa a la alcaldesa de "alterar las prioridades" de los fondos europeos del programa Novo Norte

LUGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Lugo ha vuelto a centrarse en el gran programa Novo Norte y ha acusado a la alcaldesa, Elena Candia, de "alterar las prioridades" de este programa europeo "destinando cerca de un millón de euros en apenas cinco meses a actuaciones que estaban previstas inicialmente con financiación municipal" y a actividades de impacto limitado en el tiempo.

En concreto, la concejala socialista Ana González Abelleira ha señalado que esta estrategia "puede poner en riesgo una oportunidad clave para renovar urbanística, económica y socialmente la zona norte de la ciudad".

"Conseguimos estos fondos con un proyecto serio, una visión de futuro y una hoja de ruta perfectamente definida. El objetivo era mejorar la conexión entre los barrios, recuperar espacios públicos, revitalizar el comercio y transformar la zona norte de Lugo", ha recordado González Abelleira en una comparecencia ante los medios de comunicación.

A su juicio, el actual Ejecutivo está "utilizando" esa financiación para "modificar las prioridades" y asumir gastos que el Ayuntamiento ya tenía previsto afrontar con sus propios recursos. Como ejemplos, se ha referido al aparcamiento disuasorio de O Ceao, con una inversión anunciada de unos 450.000 euros, y las intervenciones en las calles Río Eo y Otero Pedrayo, presupuestadas en aproximadamente 391.000 euros.

A estas partidas se suman, según la información trasladada por los socialistas, la contratación de dos carruseles navideños por 79.860 euros, la decoración luminosa por 62.920 euros y un mercado de Navidad por 94.380 euros, también con cargo al programa.

"No cuestionamos que Lugo tenga luces de Navidad o actividades para las familias. Cuestionamos que se utilicen recursos conseguidos para transformar la ciudad sin garantizar las inversiones que realmente necesita", ha afirmado.

El PSOE ha recordado que Novo Norte contemplaba dos grandes actuaciones para definir el futuro de la ciudad. La primera era conectar la estación intermodal con el casco histórico mediante un sistema de rampas y ascensores que mejorase la accesibilidad e integrase la nueva infraestructura ferroviaria y de autobuses en la vida urbana.

La segunda consistía en transformar la Avenida da Coruña en un gran bulevar comercial, con más espacio para los peatones, zonas verdes y un entorno renovado para favorecer la actividad económica.

"No estábamos hablando de pequeñas intervenciones aisladas. Queremos transformar una de las principales arterias comerciales de Lugo, mejorar la movilidad y crear nuevos espacios de convivencia. Son proyectos pensados para las próximas décadas", ha defendido González Abelleira.

"Candia está convirtiendo los fondos europeos en una fuente alternativa para financiar actuaciones que ya estaban previstas con recursos propios. Puede liberar dinero del presupuesto municipal, pero también está comprometiendo una financiación extraordinaria que se consiguió para desarrollar una estrategia de ciudad. Queremos saber qué proyectos se están sacrificando con estas decisiones", ha denunciado la concejala.

Por ello, ha exigido que haga pública la programación actualizada de Novo Norte, el reparto de los fondos entre las distintas actuaciones y el calendario previsto para ejecutar los proyectos estratégicos.