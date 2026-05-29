Publicada la lista de admitidos en las escuelas infantiles de la Xunta para el curso 2026-2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este viernes la resolución del proceso de admisión en las escuelas infantiles que dependen de la Xunta de Galicia: las de la Axencia Galega de Servizos Sociais (Agass) y las del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Los listados de admitidos se pueden consultar en la página web de la Consellería de Política Social e Igualdade.

De ello ha informado el departamento autonómico en un comunicado, en el que explica que las familias cuyos hijos habían obtenido plaza tienen diez días hábiles para formalizar la matrícula (del 1 al 12 de junio). Hay que tener en cuenta que hay familias admitidas que también obtuvieron plaza en otras escuelas infantiles de Galicia, por ejemplo, las municipales.

Asimismo, en los listados hay casos de duplicidad, con familias admitidas en más de un centro de la Administración autonómica, ya que se puede solicitar plaza en más de uno. Por ello, una vez concluido este período de matriculación, la Xunta irá adjudicando las plazas que queden libres a las familias que la habían solicitado y no la habían obtenido en esta primera fase.

El curso escolar 2026-2027 comenzará el próximo día 4 de septiembre. La atención educativa 0-3 será de nuevo gratuita, para todo el alumnado y en todos los centros, con independencia de su titularidad (pública, de iniciativa social o privada). Este programa de la gratuidad permite que Galicia lidere la tasa de escolarización en el primero ciclo de Educación Infantil, con casi un 65% y 15 puntos por encima del promedio nacional.

La Xunta ha destacado que Galicia fue pionera en hacer gratuitas todas las escuelas infantiles. Gracias a esta medida, más de 32.000 familias pueden llevar a sus hijos la escuela infantil que elijan, en la que recibirán atención educativa gratuitamente ocho horas al día y once meses al año.

El Ejecutivo autonómico destina más de 68 millones de euros anuales de fondos propios a este programa de la gratuidad, que supone para los hogares un ahorro de alrededor de 4.000 euros.

LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En otro orden de asuntos, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se ha reunido este viernes con la directora de la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo), Carmen Dourado, para evaluar la situación del acogimiento familiar en Galicia.

En este encuentro, la conselleira ha avanzado que la Xunta está evaluando las más de 100 aportaciones recibidas en el procedimiento de consulta pública de la que será la primera Lei Galega de Infancia e Adolescencia, una norma que tendrá como objetivo potenciar el acogimiento familiar como fórmula prioritaria de protección de un niño o adolescente cuando no puede vivir con su familia.

En relación con la futura ley, Fabiola García ha incidido en que este texto regulará, por primera vez, la doble valoración de las familias para el acogimiento y la adopción, una demanda histórica de las familias acogedoras.

"Esto abre la posibilidad de que un niño que vive en acogimiento familiar pueda permanecer en esa misma familia si el personal técnico de la Xunta decide que el menor pase a adopción", ha detallado al Xunta en una nota de prensa.

De este modo, "se da prioridad a que el niño permanezca con la familia acogedora, favoreciendo su continuidad en el mismo entorno y evitando nuevas rupturas de vínculos". Hasta ahora, esto no estaba permitido, ya que el acogimiento y la adopción eran procedimientos independientes y no se podía pasar de uno a otro.