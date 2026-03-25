El Puerto de Vigo opera con "total normalidad" tras sufrir un ciberataque por el que le pidieron un rescate económico

Archivo - Vista área del Puerto de Vigo - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO - Archivo

VIGO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha afirmado que las instalaciones portuarias operan "con total normalidad" tras sufrir un ciberataque que fue neutralizado y que tenía como objetivo conseguir un rescate económico.

En declaraciones a los medios, Botana ha detallado que el problema saltó a las 05:45 horas del martes cuando "saltaron las alarmas y los avisos" de que había un intento de intrusión en el sistema.

Ante esto, los informáticos aislaron al puerto del exterior para "parar el ataque y que el efecto fuera menor". En un primer momento evaluaron "cuál era la afección" y, posteriormente, un forense revisó cuál era la situación y si había indicios que pudiesen llevar al causante de ese ciberataque.

"No debemos restablecer la situación hasta que haya unas garantías 100% de que no pueda haber un nuevo intento de intrusión y por eso, por ahora, estamos manteniendo el sistema aislado", ha detallado Botana.

Con todo, "lo más importante" es que el puerto "no se está viendo afectado", los sistemas de explotación "no se vieron afectados" y el puerto funciona de una "forma más manual, pero manteniendo la operatividad de mercancías y buques con total normalidad".

Botana espera que la situación se restablezca "en el menor tiempo posible", pero siempre que se garantice la "seguridad e una instalación estratégica como es el puerto". "Hasta que haya todas las garantías de que no haya ninguna posibilidad de intenten volver a atacar la instalación, no nos conectaremos", ha subrayado.

A renglón seguido, el presidente del organismo ha señalado que "identificaron por donde entró el ataque", que tenía como objetivo conseguir un rescate económico.