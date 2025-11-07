Las quejas a la Valedora siguen al alza: 16.562 expedientes en 2024 y preocupan esperas sanitarias y falta de médicos

La valedora entrega el informe anual de la institución al presidente del Parlamento, Miguel Santalices. - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe anual de la Valedora do Pobo correspondiente a 2024, cuyas líneas ha desglosado su titular, María Dolores Fernández Galiño, refleja que la ciudadanía confía en la institución, y que las quejas siguen, en cada ejercicio, al alza. En síntesis, en 2024, el número de expedientes se situó en 16.562 y, del total de asuntos abordados (4.155), prima de nuevo sanidad como área que más preocupa a los gallegos.

En concreto, el 26,4% de los asuntos están vinculados con sanidad --las quejas abordan las esperas sanitarias y la falta de médicos de familia y de pediatras, entre otras cuestiones--.

Le sigue Inclusión Social (con 530 asuntos de esta área, un 12,87%); Educación (con 299, un 7,2%), corporaciones locales y servicios municipales (con 294, un 7,08%) y empleo público (con 292, un 7,03%).

Del total de asuntos, la mayoría (un 65%) afectan a la Xunta --sobre todo a los departamentos de Sanidade, Política Social y Educación)-- y el 34% restantes, a diputaciones y ayuntamientos.

Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra recibieron 16 y 14 quejas, respectivamente; mientras que Lugo y Ourense, 6 y 5. Mientras, por ayuntamientos, el que fue objeto de más quejas es el de A Coruña (63), seguido de Santiago de Compostela (62) y Vigo (59).