Rajoy pide "que todo el mundo vaya a votar" y el apoyo para Feijóo tras su "lección de serenidad" ante el COVID

BEARIZ (OURENSE), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha arengado a los militantes y simpatizantes del PP para que se impliquen en la movilización del electorado para conseguir el 12 de julio "que todo el mundo vaya a votar" y ha solicitado el apoyo para el candidato popular a la relección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras su "lección de serenidad y saber hacer las cosas" ante la crisis por la pandemia de coronavirus.

En un mitin en Beariz, un pequeño municipio ourensano de menos de un millar de habitantes, pero que cuenta con el alcalde del PP más apoyado de Galicia (obtuvo casi el 90% de los sufragios en las pasadas municipales y gobierna sin oposición), Rajoy alertó del reto que supone la recuperación económica tras la crisis del COVID, por lo que se necesita un gobierno del cual "sentirse orgullosos y poder estar tranquilos".

"Feijóo ha vuelto a hacerlo", dijo al elogiar su gestión de la crisis sanitaria, tras recordar que con él, en Galicia también "se hicieron las cosas bien, se aguantó, no se hizo demagogia y no se prometió lo que no se podía" durante la anterior crisis económica. "En tiempos difíciles está a la altura de las circunstacias, con un gobierno sereno. Aguantó lo que tenía que aguantar. Dio la talla", proclamó.

A su juicio, Feijóo, al que en algún momento se refirió como "presidente de la Junta", es "el mejor presidente que puede tener Galicia" e incluso "lo creen muchos que no lo van a votar, por razones que ellos sabrán".

Pero Rajoy también aprovechó para reivindicar su propia gestión como presidente del Gobierno central para afrontar "lo que dejaron los socialistas en 2011, con una de las crisis más fuertes". "Y la superamos, con el esfuerzo de todos, con una política económica que era la que había que hacer, por dura que pareciese", se jactó.

"QUE NADIE SE QUEDE EN CASA"

Ante más de un centenar de asistentes, algunos de los cuales no pudieron resistirse a acercarse a abrazarlo, mientras Rajoy enarbolaba el codo y se protegía detrás de su mascarilla, el expresidente del Gobierno hizo hincapié en que "la vida continúa" tras la crisis sanitaria, así que es necesario "que nadie se quede en casa", porque "votar es una obligación.

"Os pido el esfuerzo de decirle a todos que vayan a votar, que no hagan caso de las historias de algunos. Se puede votar y no pasa nada, igual que se puede estar en la calle con medidas", afirmó Rajoy en Beariz, un pueblo donde su alcalde presume de que no hace campaña y que el de este sábado fue tan solo el segundo mitin en la historia de su municipio, que gobierna desde 1983.

Antes de partir para otro mitin en Cenlle, Rajoy también aprovechó para expresar su apoyo al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, quien previamente se había quejado de que la Subdelegación del Gobierno revise, "por orden de Rafael Rodríguez Villarino (PSdeG)", las ayudas a autónomos concedidas por la institución provincial.