El presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, junto con la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, en un paseo por Melide (A Coruña). - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, junto a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, han visitado este lunes la localidad coruñesa de Melide, donde han apelado al "voto útil" para el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como "garantía" del "cambio necesario" en España.

Además, acompañados por el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y del candidato del PP a la Alcaldía, Asier Polo, también han conocido de primera mano las necesidades del sector empresarial de la localidad y han puesto en valor el desarrollo económico y social de la zona.

Tal y como han trasladado los populares en una nota de prensa, durante esta visita han recibido numerosas muestras de apoyo de los vecinos y han puesto en valor "la fuerza" y la "unión" del PP, que consideran "clave" en esta última semana de una campaña electoral "en positivo" frente a la campaña de "la política del miedo y del radicalismo que realiza la izquierda".

REFORMA ESCUELAS INFANTILES

Por otro lado, en la tarde de este lunes la secretaria general del PPdeG ha denunciado en Pontevedra que la reforma que pretende aprobar el Gobierno central para las escuelas infantiles "pone en riesgo el modelo de gratuidad en Galicia" y ha advertido de que esta normativa "sin consenso, sin diálogo, sin planificación y sin financiación" podría provocar la pérdida de 4.200 plazas de 0 a 3 años.

Así lo ha señalado durante una reunión con representantes de las principales asociaciones y patronales de las escuelas infantiles de Galicia, junto a la responsable del área de Política Social e Igualdade del Ejecutivo autonómico, Ángeles Vázquez, y el presidente del PP de Pontevedra y candidato a la Alcaldía, Rafa Domínguez, donde han denunciado que esta reforma llega "mal y tarde", calificando de "inaceptable" que el Gobierno decida abordarlo en la semana de las elecciones generales.

En el encuentro, celebrado en Pontevedra y en el que han participado representantes de las principales asociaciones y patronales de las escuelas infantiles de Galicia, los populares han lamentado que la ministra anunciara en un mitin la aprobación de la reforma para reducir las ratios en las escuelas de 0 a 3 años, lo que para Paula Prado es "un ejemplo más de la propaganda de este Gobierno de promesas y ningún hecho".

"Estamos de acuerdo en todo el que sea una mejora del sistema educativo, lo que no podemos consentir es una norma que llega, como siempre, bajo la premisa favorita del sanchismo con las comunidades que no le interesan para gobernar; el clásico 'Yo invito, tú pagas'", ha reprochado Prado, que también ha lamentado que esta reforma llegue "con imposición, con calendarios imposibles de cumplir y sin financiación para las comunidades".

En este contexto, ha puesto en valor el modelo "gratuito y pionero" de la educación en Galicia, mientras que el Ejecutivo de Sánchez "premia a las comunidades que le son amigas y castiga a las que considera de segunda, como Galicia".