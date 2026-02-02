Ratificado como violencia de género el crimen de una mujer en Mos, el primero de Galicia en lo que va de año

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos, a 1 de febrero de 2026, en Mos, Pontevedra, Galicia (España). La mujer ha sido hallada este domingo en su domicilio con heridas de arma blanca y los age - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha condenado el supuesto homicidio por violencia de género de una mujer en la jornada del domingo en el municipio pontevedrés de Mos, el primer feminicidio que se registra en Galicia en lo que va de año.

En concreto, se trata de una mujer de 52 años, supuestamente asesinada por su ex pareja, de 67 años, este domingo, día 1 de febrero de 2026. El departamento estatal ha ratificado que no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas en el conjunto de España por violencia de género asciende a seis en 2026 y a 1.349 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo homicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

En un comunicado remitido a los medios, tanto la ministra como la delegada han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Además, han señalado que en el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8,00 horas a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.