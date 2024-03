Raxoi propone aportar el 20% del proyecto para mejorar la accesibilidad del CHUS fuera de la parcela del Sergas

La propuesta del Ayuntamiento, que Sanmartín considera "un avance", recoge una decena de compromisos que asumiría cada administración

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha trasladado a la Xunta su propuesta para un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para establecer las bases para la mejora de la integración urbana del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y para el que, entre otros compromisos, el consistorio municipal propone aportar el 20% del presupuesto de las obras que se ejecuten para desarrollar el proyecto de interés autonómico (PIA) y que estén situadas fuera del ámbito de la parcela propiedad del Sergas.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha expuesto que este protocolo es una propuesta "diferente" a la de la administración autonómica, pero que tiene como objetivo alcanzar una colaboración institucional "que haga posible que, como todo el mundo demanda, haya más calidad de servicios sanitarios y buenas propuestas de movilidad y de adecuación del territorio".

Para la regidora compostelana, el Ayuntamiento ha realizado "un avance generoso y significativo" para poder llegar a "un punto de acuerdo en beneficio de los vecinos" y ha señalado que el importe del PIA es "dificil de cuantificar", pero "puede ser superior al que la Xunta proponía que el Ayuntamiento aportase para esta obra".

COMPROMISOS AYUNTAMIENTO

En concreto, el documento recoge 10 compromisos que debería asumir cada administración. Así, además de asumir el 20% del coste del proyecto fuera de la parcela sanitaria, en primer lugar, la capital gallega se compromete a mejorar el planeamiento urbanístico de manera simultánea a la aprobación del instrumento de ordenación del territorio en las cuestiones afectadas por las determinaciones del PIA y para garantizar su efectividad.

También se compromete a obtener, mediante expropiación u otro procedimiento, los bienes y derechos necesarios para finalizar la rotonda prevista en la confluencia de la rúa da Volta do Castro y de la travesía de A Choupana; poner a disposición de la Consellería de Sanidade y del Sergas los terrenos de titularidad municipal que puedan destinarse a completar la actual dotación de plazas de aparcamiento en la zona; o poner a disposición de estas instituciones los terrenos de titularidad municipal necesarios para la ejecución del PIA.

Por otra parte, el Ayuntamiento asumiría aplicar la bonificación del 95% en la liquidación del impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones que se gire como consecuencia de las actuaciones promovidas por el Servizo Galego de Saúde objeto de este convenio.

Asimismo, se compromete a mejorar el transporte urbano que da servicio a los hospitales Clínico y de Conxo, de modo que se rebajen las frecuencias y se amplíe la cobertura e incorporarlo en la plataforma de movilidad 4.0 impulsada por el gobierno autonómico.

Además, habilitaría plazas de aparcamiento provisionales en el entorno del hospital durante la ejecución de las obras de ampliación del hospital, realizaría acciones para mejorar el acceso al servicio de taxi desde las instalaciones hospitalarias y habilitaría las plazas de aparcamiento provisionales que sean posibles durante la ejecución de las obras en la parcela resto de la matriz de la nueva reserva EU-7 del polígono 2 del plan parcial del SUP-5.

COMPROMISOS PARA LA XUNTA

Por parte de la Xunta, según la propuesta del Pazo de Raxoi, serían también una decena de compromisos que pasarían por habilitar plazas de aparcamiento provisionales en el entorno del hospital durante la ejecución de las obras, así como promover la aprobación del PIA en el entorno del CHUS consensuando con el Ayuntamiento el ámbito del proyecto.

Sobre el PIA, el documento señala que "garantizará la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones que constituyan su objeto, su conexión con las redes y con los servicios correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes mediante la realización de cuantas obras sean necesarias, su adaptación al entorno en que se localicen y su articulación con las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente, así como la suficiente y racionalizada dotación de plazas de aparcamiento en el ámbito".

Del mismo modo, se comprometería a reordenar y racionalizar el uso de los espacios de aparcamiento existentes en su parcela para una mejor accesibilidad al hospital, de modo que las obras de ampliación se puedan compatibilizar con la asistencia sanitaria que se presta en el Clínico, ya que las actuaciones se desarrollarán por fases.

También asumiría elaborar, aprobar y financiar los proyectos técnicos de la totalidad de las obras incluidas en el PIA, así como los proyectos de urbanización que lo desarrollan y contratar su ejecución, dirección y supervisión financiando a sus presupuestos el 100% de las obras incluidas dentro de la parcela del Sergas y el 80% de las obras que, dentro del ámbito del PIA se desarrollan fuera de estos terrenos.

Asimismo, contempla asumir las obligaciones inherentes a su cualidad de beneficiaria de la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del PIA, a excepción de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras de remate de la rotonda prevista en la rúa da Volta do Castro con la travesía de A Choupana.

Por otro lado, también implementaría una oferta de transporte público metropolitano que conecte con el CHUS con horarios y paradas adecuadas, además de establecer un plan de transporte al trabajo e invertir 3,5 millones de euros en actuaciones de abastecimiento y saneamiento en el rural de Santiago para el cofinanciamiento del 70% de cada uno de los proyectos que se acuerde promover.

PARKING DENTRO DE LA PARCELA DEL SERGAS

En rueda de prensa este martes, Sanmartín ha mantenido como "punto de discordancia" entre las administraciones que la Xunta quiera hacer dentro de la parcela del CHUS el aparcamiento.

"El Ayuntamiento, por cuestiones tanto técnicas como políticas, continúa pensando que hacer el aparcamiento dentro de la parcela del CHUS no es la mejor opción. Seguimos ofreciendo que tenemos parcelas para hacerlo, pero en vista de que la Xunta eso no lo ve, entendemos que si quiere actuar, que active los mecanismos dentro de su parcela y de esa activación se derivan una serie de obligaciones relacionadas con resolver la integración de la edificabilidad del entorno", ha aseverado.

En esta línea, ha defendido que "el mejor sitio no es hacer un gran aparcamiento que tiene agotado hasta el límite su edificabilidad". Por eso, ha demandado ir a "un modelo de integración global" en el que el Ayuntamiento, ha recordado, colaboraría con un 20% de su desarrollo en el exterior de la parcela del CHUS. "No podemos reducir el entorno del CHUS al tema de hacer el aparcamiento, si no, solo solucionamos un problema pero generando otros problemas", ha insistido.

Con todo, la regidora compostelana ha reivindicado que esta propuesta es "un avance" que espera que se recoja "de manera satisfactoria", ya que cree que "se conjugan todos los intereses".

Preguntada por la propuesta de la Xunta, Sanmartín ha señalado que no les ha llegado y ha trasladado que este mismo lunes se puso en comunicación con la Consellería para recordarles que el Ayuntamiento de Santiago "está pendiente" de que les hagan llegar "un borrador o un anteproyecto sobre dónde iría exactamente el parking y cómo sería".