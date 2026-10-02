Reabierta la AP-9 en Pontevedra en sentido Vigo tras nueve horas cortada por el vuelco de un camión

Accidente en la AP-9 en Pontevedra. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la AP-9 a su paso por Pontevedra en dirección Vigo ha quedado restablecida tras más de nueve horas cortada después de arder un camión que transportaba cerveza que volcó a la altura del kilómetro 123.

Así lo ha confirmado la DGT, que ha detallado también que por el momento los vehículos pueden circular únicamente por el carril derecho de la vía en sentido sur.

El siniestro se produjo sobre las 07.20 horas de este jueves. Fue un particular quien alertó al 112 Galicia de que un camión de transporte de cervezas volcara y comenzara a arder en el kilómetro 123 de la AP-9.

Además, el alertante señalaba que el conductor permanecía en ese momento en el interior de la cabina, aunque poco después logró salir por su propio pie y comenzar a combatir las llamas mientras no llegaban los servicios de emergencias.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil e Tráfico, los Bomberos de Pontevedra y los servicios de mantenimiento de la carretera.

La Guardia Civil ha confirmado que en un primer momento se procedió al corte de la vía en ambos sentidos y se habilitaron desvíos. Ya a las 08.05 los agentes reabrieron el carril derecho en sentido A Coruña, mientras permaneció cortada totalmente la vía en sentido Tui hasta las 16.00 horas aproximadamente.

En cuanto al estado del conductor, fuentes del Instituto Armado han señalado que fue evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con quemaduras en el 38% de su cuerpo, aunque no se teme por su vida.