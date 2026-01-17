Reabre a la circulación la AP-9 en sentido sur tras el accidente de un camión en Portas, aunque con un carril cerrado

Accidente en la AP-9 entre un camión de mercancías peligrosas y un coche, a 17 de enero de 2026. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la AP-9 en sentido sur ha quedado reabierto pasadas las 18,00 horas de este sábado, después de estar varias horas cerrado debido a un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un coche en el kilómetro 116, a su paso por Portas (Pontevedra), que ha dejado a dos personas heridas graves.

Con todo, la Guardia Civil informa de que permanece cortado el carril derecho de la autopista, desde el kilómetro 115,3 al 116,3 por trabajos de limpieza vía.

El suceso, ocurrido a las 10,40 horas de este sábado, obligó a interrumpir el tráfico en dirección sur. El 112 Galicia recibió una llamada de un particular que había observado un camión de gasoil volcado y otro vehículo con daños.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Curtis y Bomberos de Ribadumia. Allí, fue necesario excarcelar al conductor del turismo, que es uno de los heridos.

Por otra parte, la central de emergencias traslada que la carga del camión no está afectada, por lo que se descartó activar el plan especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes en transporte de mercancías peligrosas.