Reembolsarán la entrada a los asistentes al concierto interrumpido y cancelado de Juan Luis Guerra en Sanxenxo

La devolución se efectuará en un plazo de entre 20 y 30 días hábiles y no incluirá el importe del gasto de gestión

PONTEVEDRA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización del concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo (Pontevedra) devolverá el "importe íntegro" de las entradas a los asisentes al evento, que fue interrumpido tras su comienzo debido al mal tiempo y finalmente cancelado. El reembolso se realizará de forma automática en un plazo de entre 20 y 30 días hábiles, a contar desde este miércoles, fecha del anuncio.

Así lo ha comunicado la productora SFX Events en un correo electrónico enviado a los asistentes, que Europa Press ha podido leer: "Tras evaluar cuidadosamente la situación y, a pesar de que pudimos disfrutar de 38 minutos del show, os informamos de que se procederá a la devolución del importe de las entradas adquiridas".

El reembolso se efectuará a través del mismo medio de pago utilizado en la compra y corresponderá al "importe íntegro" de la entrada. Con todo, este no incluirá el gasto de gestión aplicado por la plataforma de venta.

INTERRUPCIÓN Y CANCELACIÓN

El concierto tenía previsto celebrarse el sábado pasado en la Praza do Mar del municipio pontevedrés, donde se preveía la asistencia de 15.000 personas. Sin embargo, alrededor de 40 minutos después de su inicio, la organización --formada por la malagueña SFX Events y Son do Mar, socio gallego-- decidió detenerlo y, tras un tiempo de espera, cancelarlo, ya que la lluvia y el mal tiempo no cesaban.

La productora ha insistido en que fue la climatología la que impidió el desarrollo del evento "en condiciones óptimas de seguridad" y la que les empujó a tomar "esta difícil pero necesaria decisión".

Este fue el mismo motivo que recogió otro comunicado difundido en sus redes sociales y en las de Son do Mar el domingo, día en que el aún era "pronto" para comunicar una decisión sobre el concierto, que finalmente no será reprogramado.

Asimismo, la productora malagueña ha expresado su "agradecimiento" al Ayuntamiento, a la Policía local, a la Guardia Civil, a la Xunta de Galicia y al resto de organismos públicos implicados por su "colaboración y compromiso" durante todo este proceso.