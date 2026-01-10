Reestablecida la circulación de trenes entre Monforte y O Corgo (Lugo) tras la rotura "intencionada" de una catenaria

Archivo - Una persona espera para coger un tren en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La circulación ferroviaria entre Monforte de Lemos y la parroquia de Laxosa, en O Corgo (Lugo) --a poco más de 10 kilómetros de la capital provincial--, ha quedado reestablecida a media tarde del sábado tras ser interrumpida por la rotura "intencionada" de una catenaria y un posterior desprendimiento de ménsula.

El suceso obligó a suprimir parcialmente dos trenes de Media Distancia (MD) y a transportar a sus viajeros por carretera entre Monforte y Lugo, según ha informado el Adif en 'X'. También se han visto afectados tres trenes de Larga Distancia (LD), con un retraso medio de 17 minutos, y otro MD, que se ha demorado 10 minutos.

La entidad estatal informó de lo acontecido alrededor de las 13.00 horas de este sábado y aseguró que la fractura --que se produjo en varios puntos de la red-- habría sido "intencionada", aunque se desconoce qué o quién la ocasionó. También detalló que el suceso se produjo entre Laxosa, Pobra de San Xiao (parroquia de Láncara) y Sarria.