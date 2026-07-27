Registrado un temblor de magnitud 3,1 en el Atlántico a casi 200 kilómetros de la costas de la provincia de A Coruña

Terremoto en el Atlántico registrado el 27 de julio de 2026 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un temblor de magnitud 3,1 con epicentro en el océano Atlántico, situado a cerca de 200 kilómetros de las costas de la provincia de A Coruña, ha tenido lugar esta tarde de lunes.

El 112 Galicia informa de que "sigue con atención la información" sobre este terremoto, si bien "nadie ha utilizado este servicio para avisar de ninguna incidencia relacionada con este temblor".

Según la información del Instituto Geográfico Nacional, el terremoto tuvo lugar a las 15,39 horas de este 27 de julio. El epicentro se sitúa a 36 kilómetros de profundidad, mar adentro en el Atlántico.

Los terremotos que se sitúan entre 2 y 3 grados de magnitud no son generalmente perceptibles.