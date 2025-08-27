Los registros de Galicia inscribieron en junio 1.469 hipotecas sobre viviendas, por valor de 185 millones de euros

Hipotecas sobre vivienda constituidas en Galicia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) - EP DATA- EUROPA PRESS

VIGO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los registros de la propiedad de Galicia inscribieron en el mes de junio de este año 1.469 hipotecas sobre viviendas, por valor de unos 185 millones de euros, de un total de 2.040 hipotecas formalizadas. Las hipotecas sobre viviendas descendieron un 17,8 % respecto al mes de mayo, pero aumentaron un 32,4 % respecto a junio del año pasado.

Así, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el sexto mes del año se constituyeron en Galicia 2.004 hipotecas sobre fincas urbanas y 36 sobre fincas rústicas. Del total de hipotecas (2.040 por valor de algo más de 238 millones), 1.469 fueron para viviendas, 11 para solares, y 524 para otros.

Por provincias, A Coruña encabeza la lista en cuanto a número de hipotecas constituidas, con 917, de las que 704 fueron sobre viviendas. En total, se formalizaron 906 hipotecas sobre fincas urbanas y 11 sobre fincas rústicas.

En Pontevedra, se registraron un total de 816 hipotecas, de las que 550 fueron sobre viviendas. En el cómputo global, se firmaron 805 hipotecas para fincas urbanas y 11 para fincas rústicas.

En Ourense el número de hipotecas constituidas en junio pasado fue de 186, de las que 131 fueron sobre viviendas. Así, se firmaron 182 hipotecas sobre fincas urbanas y 4 sobre fincas rústicas.

Finalmente, en Lugo se constituyeron 121 hipotecas, 84 sobre viviendas, y del total de hipotecas, 111 se refirieron a fincas urbanas y 10 a fincas rústicas.