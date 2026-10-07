La reina Letizia amadrinará la fragata 'Roger de Lauria' el 27 de octubre en Ferrol

Archivo - (I-D) La Princesa Leonor; los Reyes Felipe VI y Letizia y la Infanta Sofía, durante la el juramento o promesa ante la Bandera y el acto de entrega de Reales Despachos y nombramientos a los nuevos oficiales de la Armada, en la Escuela Naval de Ma - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia está previsto que ejerza como madrina de botadura de la fragata F-112, 'Roger de Lauria', el próximo 27 de octubre en Ferrol.

Así lo han confirmado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, que han explicado que la ceremonia tendrá lugar a primera hora de la tarde de ese martes, coincidiendo con la segunda pleamar de la jornada.

Esta será la primera vez que la reina Letizia ejerza como madrina de botadura desde su proclamación en 2014. Como Princesa de Asturias, ya había ejercido este papel en octubre de 2011 con el Volvo Open 70 'Telefónica', que participó en la Volvo Ocean Race por el Real Club Náutico de Sanxenxo y el Real Club de Regatas de Alicante. En dicho acto estuvo acompañada por el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.

Bautizada como 'Roger de Lauria', la fragata rinde homenaje al destacado almirante del siglo XIII, almirante de Sicilia y Gran Almirante de Aragón, que participó en numerosas victorias navales contra las tropas de Anjou y la flota francesa. Su carrera culminó en 1304.

La primera unidad del programa F-110 para la Armada, la F-111 'Bonifaz', fue botada en septiembre del pasado año, en una ceremonia en la que la reina Sofía ejerció como madrina de la fragata.