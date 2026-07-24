La Reina Letizia visita la sede de Adolfo Domínguez, en San Cibrao das Viñas (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha visitado este viernes las instalaciones de la firma Adolfo Domínguez, ubicadas en el polígono industrial del municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, acompañada del diseñador y empresario que da nombre a la marca de moda y de su hija, Adriana Domínguez, actual presidenta ejecutiva.

Una visita que ha tenido lugar en el marco del quincuagésimo aniversario de la firma que, en los años 80, irrumpió en la moda española con el lema 'La arruga es bella'.

La Reina ha recorrido los distintos espacios de las instalaciones, donde pudo conocer las fases de creación de las prendas, desde el diseño de los patrones hasta la creación de las fotografías de cada producto.

Una jornada que ha supuesto el regreso de la reina Letizia a Galicia, después de que su último desplazamiento oficial a la Comunidad tuviese lugar en agosto de 2025, cuando, junto al rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo un encuentro con los efectivos que participaron en las labores de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.

(Habrá ampliación y foto profesional)