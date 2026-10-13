relevos en el segundo nivel de la Xunta: Estratexia Industrial, Traballo Autónomo y Secretaría do Mar

Reunión del Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha autorizado este martes tres relevos en el segundo nivel de la Xunta ligados a distintas consellerías: en la Dirección Xeral de Estrateixa Industrial e Solo Empresarial, en la de Traballo Autónomo e Economía Social y en la Secretaría Xeral Técnica do Mar. Además, María Covadonga Salgado ha sido ratificada en el cargo de directora de Intecmar (tras su cambio de instituto a agencia).

Lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, ante la ausencia del presidente gallego, Alfonso Rueda, de viaje en Bruselas. Calvo ha despedido a las tres mujeres que cesan en estos cargos --Margarita Ardao, Marta Mariño y Marta Barreiro-- destacando su "gran valía" y que dan el paso para "asumir nuevos retos".

Así, el Consello de la Xunta ha nombrado a María Luisa Boquete como secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar. Licenciada en Derecho y funcionaria, desempeñaba la función de subdirectora de Coordinación Económica de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Economía e Industria desde julio de 2024.

Por su parte, Bruno Fernández González ha sido designado como nuevo director xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial. Ingeniero agrónomo y funcionario, cuenta con una amplia trayectoria en gestión de gondos europeos, programas de ayudas e inversiones públicas, así como en la planificación de suelo agroforestal y en la coordinación de equipos técnicos. Desde enero de 2023, ejercía como subdirector de Planificación y Dinamización do Medio Rural.

Además, el Consello de la Xunta ha nombrado a Marta Vázquez Guzmán nueva directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social. Licenciada en Derecho, su trayectoria profesional está vinculada con la Xunta desde 1999. Es funcionaria de carrera del cuerpo de Catedráticos de Ensino Secundario de la especialidad de Formación e Orientación Laboral. Desde junio de 2024 ocupaba el cargo de directora territorial de la Consellería de Emprego en Ourense.

RATIFICACIÓN EN INTECMAR

Además, el Consello de la Xunta ha nombrado formalmente a María Covadonga Salgado como directora de Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia). Ya dirigía el organismo desde abril de 2009 y seguirá al frente tras su cambio de denominación de instituto a agencia.

Licenciada y doctora en Ciencias Químicas y licenciada en Farmacia, su trayectoria en la Administración autonómica incluye diferentes responsabilidades en el ámbito del control del medio marino.