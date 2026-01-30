Remolcan a Vigo un buque con bandera neerlandesa que quedó a la deriva frente a Portugal tras sufrir una avería

El carguero General Eikborg - VESSELFINDER

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El carguero General Eikborg, de bandera neerlandesa, está siendo remolcado este viernes hasta Vigo tras sufrir un fallo de timón al salir de Figueira da Foz (Portugal) este lunes, según ha publicado la Marina Portuguesa.

En concreto, ha detallado que a las 8.20 horas de este lunes recibió la información relativa a una avería en el timón del carguero, por lo que la Capitanía del Puerto de Figueira da Foz ordenó al capitán del buque alejarse de la costa, "ya que representaba un peligro para la navegación".

En estos momentos, el barco, cuya tripulación está compuesta por seis personas, se dirige al puerto gallego de Vigo y se estima que llegue en torno a las 15.00 horas de este viernes, según ha confirmado a Europa Press la Consellería do Mar.

Con todo, estas mismas fuentes han detallado que, aunque inicialmente estaba siendo remolcado al puerto de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), el temporal ha obligado a que el destino sea Vigo.

Se trata de un remolque comercial y privado pedido por la empresa armadora y el servicio de Gardacostas está vigilando que todo se desarrolle correctamente.