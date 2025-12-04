Remolcan en Vigo a un buque que transporta vehículos tras sufrir una avería en la máquina

Archivo - LA EMBARCACIÓN SALVAMAR ALIOTH DE SALVAMENTO MARÍTIMO. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo remolca a un buque que transporta vehículos, el 'Grand Dahila', tras sufrir una avería a 10 millas al noroeste de Cabo Home, en la ría de Vigo.

Según han detallado fuentes de Salvamento consultadas por Europa Press, la alerta saltó sobre las 12.20 horas de este jueves y el buque ro-ro, de bandera panameña, sufre problemas en la máquina.

Hasta el punto, Salvamento Marítimo movilizó el remolcador 'María de Maeztu'. El 'Grand Dahila' procede del puerto de Le Harve, en Francia, y tenía que recalar en el puerto vigués durante esta jornada.