Renfe amplía este viernes la suspensión de trenes a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago y la mantiene en Vigo

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y destino Vigo y se amplía a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal.

De esta forma, los trayectos afectados --alta velocidad, media y larga distancia-- son los que conectan Vico Urzaiz con Santiago; Vigo Guixar y la capital gallega; Vigo Guizar y Tui; Vigo Guixar y Ourense; así como, Ourense-Carballiño-Santiago.

Renfe no establecerá un plan de transporte alternativo por carretera, pero ha indicado que están habilitados los cambios y anulaciones de manera gratuita.

El Ayuntamiento de Vigo, por su parte, ha enviado un comunicado en la tarde de este jueves para informar de que ha reclamado a Renfe un servicio alternativo de buses "dado que la red ferroviaria no está en condiciones de operatividad".

"Renfe debe poner a disposición de sus viajeros autobuses que circulen desde la estación de buses de Vigo hasta Santiago, con las mismas frecuencias que el tren, y con capacidad suficiente para el traslado de todos los usuarios. "Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transportes a los viajeros y viajeras de Vigo", reza el comunicado municipal.