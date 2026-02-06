Renfe bloquea la venta de trenes a Vigo hasta el lunes, cuando comienza la huelga en el sector ferroviario

Imagen de la web de Renfe con los billetes bloqueados. - WEB DE RENFE

VIGO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha bloqueado la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido), día en el que comenzará la huelga en todo el sector ferroviario español.

Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han explicado que el servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesan las Rías Baixas.

"Pese a que Adif ha autorizado la circulación en algunos tramos, hemos decidido seguir con el servicios suprimido hasta que las fuentes oficiales mejoren las predicciones de riesgo para dar garantía a trabajadores y viajeros", han subrayado desde la empresa.

De esta manera, la web de Renfe no permite comprar billetes para viajar en las próximas tres jornadas, aunque podría levantarse este 'veto' si mejoran las condiciones meteorológicas.

Todo ello después de que este pasado jueves se suspendiesen todos los trenes a Vigo ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal. Además, este viernes se ampliaron las cancelaciones a la línea Ourense-O carballiño-Santiago.

Sin embargo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) subrayó que fue el operador Renfe el que solicitó suspender el servicio de trenes a Vigo en las últimas jornadas, destacando que "no había ningún punto dañado".

"La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", insistieron desde Adif, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin viajeros en las últimas horas.

HUELGA

Esta situación se da en un contexto previo a tres jornadas de huelga en el sector ferroviario español que se desarrollarán los próximos lunes, martes y miércoles, que ha obligado a la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.