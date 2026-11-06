Rescatado y evacuado a un hospital el septuagenario desaparecido en Sanxenxo (Pontevedra)

Dispositivo de búsqueda de un vecino de 73 años desaparecido en Sanxenxo (Pontevedra). El hombre fue localizado y rescatado horas después, y evacuado a un hospital con síntomas de hipotermia, pero consciente y orientado. - CONCELLO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 73 años de edad desaparecido este jueves en la zona de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), ha sido finalmente localizado y rescatado hace unas horas, y fue trasladado a un hospital con síntomas de hipotermia.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han precisado que el hombre, vecino de Dena, fue localizado en una zona de humedal con un perro que ladraba, pero hubo dificultades, por las características del terreno, para llegar hasta él.

Finalmente, fue rescatado en la noche del jueves, con síntomas de hipotermia, pero consciente y orientado, y trasladado en ambulancia al hospital Montecelo de Pontevedra.

En el dispositivo de búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Además de los rastreos a pie por la zona, la Policía Local puso a disposición su dron, que cuenta con cámara térmica, y también se empleó un dron de los bomberos de O Salnés, que igualmente participaron en el operativo.