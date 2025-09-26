Rescatados dos tripulantes de un pesquero que sufrió un incendio a una milla de Cabo Vilán (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos tripulantes de un pesquero con base en Muxía que sufrió un incendio a una milla de Cabo Vilán (A Coruña) han sido rescatados en la tarde de este viernes por otro barco de la balsa salvavidas en la que se refugiaron.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, a las 18,14 el centro de coordinación recibió una llamada desde el propio pesquero, el Nuevo Virgen Guadalupana, en la que los dos tripulantes alertaban de que habían sufrido un incendio a una milla al norte de Cabo Vilán.

Ante ello, Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Altair y emitió un aviso a los barcos que navegaban en la zona. Precisamente, fue uno de los buques que estaban en las inmediaciones el que recogió a los dos tripulantes de la balsa salvavidas.

Los tripulantes trasladaron a Salvamento Marítimo que se encontraban a salvo ya en el buque y que no requieren asistencia médica.