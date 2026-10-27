La reserva de los embalses gallegos cae por debajo del 50%, entre los peores datos del país

Archivo - Ruinas del antiguo pueblo Portomarin emergido por la sequía en el Embalse de Belesar, a 6 de octubre de 2023, en Portomarin, Lugo, Galicia (España). El Embalse de Belesar es una de las grandes obras hidroeléctricas que el régimen franquista rea - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva de los embalses gallegos cae a 1.828 hectómetros cúbicos (hm3), 59 menos que la pasada semana, el 49,2% del total, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico este martes.

Esta tasa que ya cae del 50% (un punto menos que la anterior semana) es inferior en siete puntos y medio a la media del 56,8% que se anota el conjunto de las presas en España.

De tal forma, los embalses de Galicia Costa bajan al 45,5%, el tercer peor dato por cuencas del país, con 311 hm3, nueve menos en comparativa intersemanal. Está por encima de la reserva de hace un año, aunque es inferior a la media de la última década.

Por su parte, la reserva de Miño-Sil, la de mayor capacidad en la comunidad, desciende al 50,1%, también en la cola del país, con 1.517 hm3 (50 menos que hace siete días). Es inferior tanto al dato de hace un año como a la media de los últimos 10 años.

DATOS ESTATALES

La reserva hídrica española se encuentra al 56,8% de su capacidad y almacena 31.809 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana, los embalses han perdido 253 hm3, el equivalente al 0,5% de su capacidad total.

En los últimos días, las precipitaciones han afectado de forma considerable a la vertiente mediterránea, mientras que han sido escasas en la atlántica. La precipitación máxima se ha registrado en Palma de Mallorca, donde se han recogido 58,5 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica se encuentra al 58,9%, con 25.012 hm3, mientras que la mediterránea está al 49,7%, con 6.797 hm3.

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: las cuencas internas de Cataluña (76,7%); Guadalete-Barbate (74,4%); el Guadiana (71,7%) y las cuencas internas del País Vasco (71,4%). Otras tres se sitúan entre el 60% y el 70%: el Guadalquivir (68,4%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,7%) y Tinto, Odiel y Piedras (60,3%).

A su vez, cinco cuencas se encuentran entre el 50% y el 60%: el Cantábrico Occidental (53,6%); el Cantábrico Oriental (53,4%); el Júcar (52,1%); el Tajo (51,8%) y el Miño-Sil (50,1%). El resto está por debajo de la mitad de su capacidad:el Segura (48%); Galicia Costa (45,5%); el Duero (45,3%) y el Ebro (45%).