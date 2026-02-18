El respaldo de la huelga médica del Estatuto Marco en Galicia se sitúa en el 4,38% en el turno de tarde, según Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de tarde de este miércoles ha sido del 4,38% en los centros sanitarios gallegos.

Así lo apuntan los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, que señala además que este miércoles es festivo en Pontevedra y en Verín, así como en otros ayuntamientos,por lo que los datos de presencias y servicios mínimos fijados están "adaptados a esta situación".

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, ha alcanzado el 5,51%.En cuanto a los hospitales comarcales, el paro no ha tenido seguimiento en el turno de tarde. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 4,63%.

Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria, el respaldo al paro ha alcanzado el 4,36% de participación.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 3,54% en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 7,04% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 12,24% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 15,15% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 2,56% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Destacan que no ha habido seguimiento esta tarde ni en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago ni en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga ha alanzado el 5,51%. En el caso de los hospitales comarcales, la huelga no ha tenido respaldo en el turno de tarde.

Sobre el seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido este: área sanitaria de A Coruña e Cee, 2,82%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 2,73%; área sanitaria de Ferrol, 0 %; área sanitario de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,27%; área sanitario de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 12,12%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 0%; y área sanitaria de Vigo, 6,62%.

Por su parte, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, no se ha registrado seguimiento de la huelga en el turno de tarde.