El respaldo a la huelga médica por el Estatuto Marco ronda el 16% en el turno de mañana de este jueves, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco ha sido del 15,76% en los centros sanitarios gallegos, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 22%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 12,38%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha sido del 21,19%.

En cuanto a la atención primaria, el seguimiento ha sido del 1,73%. Si se tienen en cuenta ambos niveles asistenciales, la huelga ha obtenido un respaldo del 15,93%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,02% en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 20,26% en el de Santiago de Compostela; el 15,26% en el de Ferrol; el 19,1% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 19,12% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 21% en el de Pontevedra; y el 28,93% en el de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 12,24% en el Hospital Público de Cee; el 13,24% en el de Barbanza; el 10,26% en el de A Mariña; el 19,74% en el de Monforte de Lemos; el 4,92% en el de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el de Verín; y el 12,99% en el Hospital de O Salnés.

Por áreas sanitarias, esta mañana, el seguimiento ha sido el que sigue: del 0,55% en la de A Coruña e Cee; del 0,76% en la de Santiago e Barbanza; del 1,53% en la de Ferrol; del 1,52% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 1,53% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 2,9% en la de Pontevedra e O Salnés; y 3,16% en la de Vigo.

Asimismo, informan de que la huelga no ha tenido seguimiento esta mañana en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.